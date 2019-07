Jay Park mặc áo ba lỗ khoe cơ bắp, hình xăm khi đến Việt Nam

Jay Park, sinh năm 1987, được biết đến với phong cách hip hop đặc trưng cùng khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao. Trước khi tham gia hoạt động solo, Jay Park bắt đầu được công chúng biết đến với vai trò thủ lĩnh nhóm nhạc 2 PM. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt hit đình đám: "Monmae", "Drive", "All i wanna do", "Me like Yuh'", "You Know"...

Năm 2017, anh trở thành một trong những nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất của Hàn Quốc ký hợp đồng với hãng đĩa của Jay-Z, Roc Nation. Jay Park còn xuất hiện tại Asian's Got Talent 2017 với tư cách giám khảo.