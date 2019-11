Những câu thoại cảm động trong 'Điều ước cuối của mẹ'

Điều ước cuối của mẹ (The Big Shot) đặt bối cảnh tại một làng chài nghèo. Bà mẹ Soon Ok (Kim Hae Sook) sống cùng con trai Ki Kang (Son Ho Jun) và con gái Ki Soon (Nam Bora). Ki Kang là một gã trai trẻ ham chơi, bướng lì và không sợ bất kỳ ai. Để có tiền đi club gặp gỡ các cô gái, anh và nhóm bạn không ngần ngại ăn cắp của những người dân trong vùng.