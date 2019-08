Se Jeong (Gugudan) và Ji Yeon (T-ara) đọ sắc trong họp báo phim

Let Me Hear Your Song thuộc thể loại hài hước, lãng mạn. Phim xoay quanh nhân vật Hong Yi Young (Se Jeong), một nghệ sĩ chơi trống cho dàn nhạc nhưng không may mất hết ký ức sau khi thoát chết trong ngày xảy ra vụ án giết người.

Yeon Woo Jin vào vai Jang Yoon, thành viên trong dàn nhạc hoà tấu và có công việc bán thời gian là giúp Hong Yi Yong chữa chứng mất ngủ.

Ji Yeon vào vai nghệ sĩ violin Ha Eun Joo, có tính cách lạnh lùng, từng làm tan vỡ trái tìm rất nhiều chàng trai. Song Jae Rim nhận vai Nam Joo Wan, nguời chỉ huy dàn nhạc quyến rũ và lôi cuốn

Let Me Hear Your Song sẽ lên sóng tập đầu trên kênh KBS vào 5/8 tới.