28 bạn trẻ Việt tham dự Tàu thanh niên Đông Nam Á

Chiều 19/10, Đoàn SSEAYP Việt Nam (The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt đoàn đại biểu tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 46.