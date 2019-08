CĐV Hà Nội FC hào hứng với chiến thắng trước Bình Dương

Trên khán đài cổ vũ hai đội có rất nhiều CĐV nhí. Trước đó, sự kiện một em nhỏ bị co giật trên khán đài ở SVĐ Thiên Trường (Nam Định) khiến mọi người lo lắng cho sự an toàn của trẻ em khi tới xem bóng đá. Tuy nhiên, lực lượng an ninh trên khán đài SVĐ Hàng Đẫy được bố trí dày đặc.