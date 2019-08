Đồ đôi 'tình bể bình' của vợ chồng Goo Hye Sun trước khi rạn nứt

lúc trước tôi coi là ko có.Với lại nếu có thì phần là do anh ấy đang tuổi dậy thì , một phần là do lịch trình dày và áp lực công việc nữa.Nếu nói anh ấy da ko đẹp là do anh ấy hút thuốc thì ko đúng , anh ấy mới hút vài lần rồi bỏ chớ nhiều hút thuốc lâu chắc da chết hết rồi.

trucquynhtrucquynh8a - 1 giờ trước - 1 giờ trước