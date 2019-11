H'Hen Niê bế mẫu nhí bị máu trắng khi catwalk

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bế Hà My - cô bé bị bệnh máu trắng ra sàn diễn. Mới 4 tuổi nhưng Hà My đã có 2 năm chống chọi với căn bệnh này. Giấc mơ được mặc đẹp, diễn thời trang như các bạn của Hà My được NTK Thảo Nguyễn biến thành sự thật.