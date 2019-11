Chi Pu, Yanbi 'quẩy tưng' cùng sinh viên Kiến trúc

Chi Pu mang đến "The Dreamers" các bản hit được bạn trẻ yêu thích như "Mời anh vào team em", "Talk to me", "Anh ơi ở lại"... Nữ ca sĩ vừa hát vừa khoe vũ đạo, khuấy động không khí đêm nhạc.