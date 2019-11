Khách sạn triệu đô hướng biển của Messi

Lionel Messi là siêu sao bóng đá thế giới, đang thi đấu cho Barcelona. Gần nhất, anh nhận giải FIFA The Best 2019 cho danh hiệu Nam cầu thủ xuất sắc hôm 24/9. Theo tiết lộ từ The Sun hôm 5/10, không chỉ tài năng Messi còn là người sở hữu khách sạn nổi tiếng MiM Sitges. Một số nguồn tin cho biết, Messi chi 34 triệu USD để trở thành chủ sở hữu khách sạn 4 sao tại thị trấn ở Tây Ban Nha này.