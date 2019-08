Thầy giáo tiếng Hàn nổi bật ở Vietnam's Next Top Model 2019

"Huyền Trang sinh ra tại Bắc Giang và tôi cũng vậy. Tôi nhớ như in 10 năm trước, từ một cô gái nông thôn, chưa từng đặt chân lên đôi giày cao gót - sau bốn tháng, cô ấy vượt qua hàng loạt thử thách khó nhằn đã trở thành quán quân. Tôi học được ở cô ấy sự tự tin, cầu tiến và bản lĩnh vươn lên trong cuộc sống. Cô ấy khởi dậy động lực và chính là lý do để gần 10 năm sau, tôi quyết định đăng ký dự thi Vietnam's Next Top Model", anh nói.