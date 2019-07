Mỹ nhân đóng bạn gái Sơn Tùng M-TP trong MV mới là ai?  

MV "Hãy trao cho anh" (Give It To Me) của Sơn Tùng M-TP đang được nhiều fan chờ đợi vào tối nay (1/7). Chưa ra mắt chính thức nhưng mọi thông tin về nó đều nhận được quan tâm. Đặc biệt, việc giới thiệu nữ chính đóng vai bạn gái là ca sĩ kiêm người mẫu Madison Beer càng khiến MV được "săn đón". Thông tin về cô gái này càng được tìm kiếm nhiều sau khi ra mắt trailer.