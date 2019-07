Nhan sắc xinh từ bé của các mỹ nhân Hollywood

Đến khi trưởng thành, Scarlett Johansson luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân hấp dẫn nhất hành tinh. Vai diễn nổi tiếng nhất của cô là Black Widow trong loạt phim về các siêu anh hùng Marvel. Bên cạnh đó, Scarlett Johansson cũng có những bộ phim ấn tượng khác như Her, Under the Skin hay Lost in Translation.