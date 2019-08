'Thần đồng âm nhạc' Greyson Chance độc diễn trước fan Việt

Nam ca sĩ độc diễn suốt gần một tiếng đồng hồ qua những ca khúc hit từng làm nên tên tuổi như "Low", "Waiting outside the Lines", "More than me"...

Greyson còn mang đến những bản nhạc mới nhất trong album "Portraits". Sau "White Roses", nam ca sĩ giới thiệu bản hit đình đám "Shut up" - ca khúc được đông đảo khán giả mong đợi. Với chất giọng trầm ấm và khả năng trình diễn live xuất sắc, Greyson Chance mang đến đêm nhạc cảm xúc.