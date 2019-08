Hoàng Mỹ An lột xác sau 4 năm du học Mỹ

Hoàng Mỹ An từng là kiện tướng dancesport quốc tế. Cô còn ghi dấu ấn tại cuộc thi So you think you can dance 2013 với danh hiệu á quân. Năm 2015 (lúc bước sang tuổi 19) khi sự nghiệp dancesport đang phát triển nhất, Hoàng Mỹ An bất ngờ sang Mỹ để theo học về âm nhạc.