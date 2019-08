4 nhan sắc Hollywood thành danh 'khi chưa 18'

4 kiều nữ trong danh sách dưới đây đều sở hữu những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh rộng khi còn rất nhỏ.

1. Natalie Portman

Natalie Portman sinh năm 1981, là người gốc Do Thái. Cô nàng bắt đầu gia nhập làng giải trí với bộ phim độc lập của Pháp - Léon: the Professional khi mới 13 tuổi. Trong phim, Natalie đảm nhiệm vai diễn cô bé Mathilda ngỗ nghịch, bất cần đời do cuộc sống gia đình không hạnh phúc và thường xuyên bị bố mẹ ngược đãi. Một lần nọ, gia đình Mathilda bị giết hại tàn nhẫn bởi một đám cảnh sát biến chất, chỉ có mình cô bé may mắn trốn thoát. Mathilda buộc phải nương nhờ người đàn ông sống ở phòng bên cạnh, một gã sát thủ chuyên đâm thuê chém mướn nhưng vô cùng tử tế - Léon. Cô bé xin được đi theo học nghề từ Léon để trả thù cho gia đình mình. Trong thời gian sống chung dưới một mái nhà, Mathilda nhận ra mình đã có tình cảm với Léon...

Tuy gây nhiều tranh cãi về mặt nội dung, Léon: the Professional vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia điện ảnh, bản thân Natalie Portman cũng nhận được những nhận xét tích cực cho lần "debut" của mình. Không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với khả năng nhập vai tròn trịa, cô bé Natalie thuở đó còn "đánh gục" công chúng với khuôn mặt đẹp như tạc và xu hướng thời trang "chất hơn nước cất". Dù đã trôi qua hơn hai thập kỷ, hình ảnh cô bé Mathilda với kiểu tóc bob sành điệu, cổ đeo chiếc vòng choker thời thượng vẫn mãi là một trong những khoảnh khắc thời trang bất hủ của điện ảnh.

Bên cạnh tài năng diễn xuất với hàng loạt giải thưởng danh giá bao gồm hai giải Quả cầu vàng và một giải Oscar, Natalie Portman còn là một trong những diễn viên có học thức nhất Hollywood khi tốt nghiệp Đại học Havard với tấm bằng cử nhân chuyên ngành Tâm lý học. Ngoài ra, "thiên nga đen" cũng có khả năng nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp, Italy, Nhật, Ả Rập. Hiện nay, Natalie Portman đã kết hôn và có hai con, một trai một gái. Người đàn ông nắm giữ được trái tim của ngôi sao tài sắc vẹn toàn này là nam vũ công ballet người Pháp, Benjamin Millepied. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2009, khi hợp tác trong bộ phim Black swan và tổ chức đám cưới vào năm 2012.

Natalie Natalie Portman trong 'Léon: The Professional'.

2. Dominique Swain

Dominique Swain sinh năm 1980 tại Mỹ, từng gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên đóng thế cho sao nhí trong phim The Good Son (1993). Ở tuổi 15, Dominique có cơ hội thử sức với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi hóa thân thành nhân vật Lolita trong bộ phim cùng tên. Để nhận được vai diễn này, cô đã phải vượt qua 2500 ứng viên trong vòng casting. Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc tình trái với luân thường đạo lý giữa cô bé 12 tuổi và ông bố dượng.

Ở thời điểm ra mắt, Lolita đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, hứng chịu chỉ trích về những phân cảnh nhạy cảm và "quá sức người lớn" đối với một cô bé chưa đủ vị thành niên như Dominique Swain. Tuy vậy, không ai có thể phủ nhận khả năng diễn xuất đáng nể của nữ diễn viên. Dù chỉ là một "lính mới" trong nghề, lại phải xoay xở với một vai diễn quá khó nhằn, Dominique Swan vẫn khiến các nhà phê bình lẫn công chúng phải "gật gù" tán thưởng trước màn nhâp vai trọn vẹn của mình, lột tả chân thực hình ảnh cô bé Lolita vừa hồn nhiên, thanh thuần lại vừa lẳng lơ, ranh mãnh. Sau tác phẩm đầu tay đầy tai tiếng này, Dominique Swan vẫn tiếp tục miệt mài hoạt động trong làng giải trí với dòng phim độc lập nhưng vẫn chưa có vai diễn nặng ký nào đủ sức giúp cô thoát khỏi cái bóng quá lớn của Lolita.

lolita Dominique Swain trong 'Lolita' (1997).

3. Scarlett Johansson

Trước khi được công chúng gán mác bom sex và người đẹp hành động, Scarlett Johansson từng là một ngôi sao nhí có tiếng ở Hollywood. Sở hữu sắc đẹp nổi bật ngay từ khi còn nhỏ, cô nàng đã lọt vào mắt xanh của nhiều nhà sản xuất và nhận được nhiều lời mời đóng phim khi mới 10 tuổi. Một trong những bộ phim ghi lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của "Góa phụ đen" chính là My brother the pig (1999). Lúc đó, Scarlett Johansson mới bước vào tuổi 15, nhưng đã sở hữu gương mặt "đẹp tựa thiên thần".

My brother the pig là một bộ phim hài dành cho lứa tuổi thiếu nhi, kể về cậu bé George Caldwell bị biến thành lợn do dính lời nguyền. Để phá giải bùa chú, chị gái của George cùng những người bạn khác phải trải qua một cuộc hành trình vừa nguy hiểm vừa thú vị đến tận Mexico. Bộ phim khiến người xem cười ra nước mắt với những tình tiết hài hước và giả tưởng. Trong phim, Scarlett thủ vai Kathy Caldwell - chị gái của George. Khác với hình tượng gợi cảm và mạnh mẽ hiện tại, cô bé Scarlett ở độ tuổi mới lớn sở hữu vẻ đẹp vừa trong sáng, ngây thơ và lối diễn xuất tinh nghịch, hóm hỉnh.

Scarlett Johansson Quá trình trưởng thành của Scarlett Johansson trên màn ảnh từ giai đoạn 1994 - 2001.

4. Sophia Lillis

Gương mặt cuối cùng chốt lại danh sách chính là nữ thần của nhóm Losers trong siêu phẩm phim kinh dị It (2017) - Beverly Marsh, do Sophia Lillis thủ vai. Dù là nữ chính duy nhất giữa một dàn cast nam, Sophia vẫn chẳng thể bị nhấn chìm, thậm chí còn trở thành điểm nhấn của bộ phim nhờ vẻ đẹp khác lạ và khó quên. Sở hữu mái tóc xoăn ngắn, làn da trắng sứ, đôi mắt xanh lơ cùng những đốm tàn nhang kín đặc trên má, nữ diễn viên sinh năm 2002 mang đến vẻ đẹp khác lạ.

Sophia Lillis sinh ra ở Brooklyn, New York, Mỹ trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. It không phải là tác phẩm đầu tay của Sophia. Trước đó, cô nàng từng diễn xuất trong các phim The Lipstick Stain (2013), A Midsummer Night’s Dream (2014), 37 (2016). Tuy nhiên, Sophia Lillis chỉ thực sự được người hâm mộ biết đến khi nhận lời hóa thân thành cô gái cá tính, dũng cảm và xinh đẹp Beverly Marsh trong It. Vai diễn này đã đem lại ánh hào quang cho Sophia và mở ra nhiều cơ hội mới cho cô nàng. Sau thành công của It, Sophia Lillis có tham gia các phim khác như Nancy Drew and the Hidden Staircase và Sharp Objects.

IT Một trong những phân cảnh ấn tượng của Sophia Lillis trong 'IT'.