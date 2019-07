5 điểm trùng hợp của 2 'cặp đôi vàng' showbiz Hoa - Hàn vừa chia tay

"Ngọc nữ'' Song Hye Kyo cũng là một người có đầu óc kinh doanh khi thường đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Nữ diễn viên mua nhà ở những khu vực đắt đỏ nhất Seoul và sở hữu căn chung cư cao cấp trên tầng 33 ở Manhattan, New York (Mỹ) trị giá 3,1 tỷ won (khoảng 63,6 tỷ đồng). Song Hye Kyo là gương mặt quảng cáo đắt show ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc.

Từ một diễn viên đóng vai nha hoàn trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách năm 1997, Phạm Băng Băng vươn lên trở thành đại gia giàu có, nghệ sĩ có thù lao cao nhất làng giải trí Trung Quốc. 5 năm liên tiếp (2013 - 2017), Phạm Băng Băng đều dẫn đầu danh sách ngôi sao có thu nhập cao nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes bình chọn. Cô có khối tài sản lên tới 1,19 tỷ tệ (khoảng hơn 4 nghìn tỷ đồng). "Phạm gia'' sở hữu bất động sản ở nhiều nơi trên cả nước, hàng chục siêu xe và đầu tư kinh doanh vào những công ty sản xuất phim.

Võ Mỵ Nương truyền kỳ là bộ phim do Phạm Băng Băng đóng chính, kiêm vai trò nhà sản xuất. Nhờ tình tiết hấp dẫn, được đầu tư lớn về trang phục, bối cảnh, tác phẩm này đạt kỷ lục rating trên truyền hình Trung Quốc và gây sốt ở nhiều nước châu Á.

Thông tin Song - Song ly hôn đến quá đột ngột khiến người hâm mộ nghi ngờ có sự xuất hiện của ''con giáp thứ 13". Đầu 2019, truyền thông Trung Quốc liên tục đưa tin Song Joong Ki ngoại tình. Ban đầu, có tin đồn nam diễn viên ''quá trớn'' với một stylist thân thiết của Song Hye Kyo và còn dự định sống chung với người này. Sau đó, chính nữ diễn viên là người minh oan cho bạn thân. Cô tung ảnh đi du lịch cùng stylist này để xóa tan tin đồn.

Chỉ vài tháng sau, các trang báo Trung Quốc đưa tin người Song Joong Ki đang hẹn hò là nữ diễn viên Kim Ok Bin - bạn diễn của anh trong Arthdal Chronicles. Trang QQ tiết lộ, Song Joong Ki ngồi chung xe với Kim Ok Bin về Seoul, sau đó về thẳng nhà của nam diễn viên tại Itaewon. Cả hai thường ở chung một phòng khi ra nước ngoài quay phim. Sau khi có tin đồn, Song Joong Ki - Kim Ok Bin tránh tiếp xúc trong buổi họp báo phim. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ thực của hai ngôi sao sau khi Song Joong Ki đệ đơn ly hôn.