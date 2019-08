Big Hit: Từ công ty vô danh đến thế lực đe dọa vị trí Big 3 Kpop

Năm 2017, sau lần tham dự Billboard Music Awards, BTS vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu Kpop. Đây là một năm tuyệt vời, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp BTS lẫn lịch sử Big Hit. Nhóm mang về rất nhiều giải thưởng, được công chúng đón nhận. Hành trình khó khăn của những chàng trai này đã được đền đáp, theo nghĩa đen. Album Love Youself: Her và chuyến lưu diễn toàn cầu WINGS đã giúp Big Hit đạt lợi nhuận khủng, tăng 172,7% so với năm 2016.

Đến năm 2018, BTS đã trở thành một nhân vật quyền lực, hùng mạnh đối với làng giải trí Hàn Quốc. Hai album cuối cùng trong series Love Yourself là Love Yourself: Tear (tháng 5/2018) và Love Yourself: Answer (tháng 8/2018) lần lượt ra mắt đều đạt được thành công vượt trí tưởng tượng của fan. Không ai dám nghi ngờ Big Hit và BTS "ăn may" nhờ hiện tượng BBMAs 2017. Không ai dám nghi ngờ mức độ ảnh hưởng của BTS. Vượt xa giới hạn của một ngôi sao Kpop, 7 chàng trai được ca tụng là những siêu sao quốc tế, nổi tiếng khắp toàn thế giới với danh hiệu "biggest boyband in the world".

So với năm 2017, tổng doanh thu của Big Hit vào năm 2018 tăng 132%, lợi nhuận hoạt động tăng 97% và lợi nhuận ròng (trừ thuế) tăng 105% – con số mà cả BTS lẫn Big Hit đều không ngờ đến. Gần như 100% doanh thu của Big Hit đến từ BTS do hoạt động của ca sĩ solo còn lại của công ty không đáng kể. Lợi nhuận được thu về nhờ lượng tiêu thụ album, concert, phim tài liệu và những hợp đồng quảng cáo cũng như vật phẩm liên quan đến nhóm. BTS được gọi là "vua Midas", những người có khả năng biến mọi thứ họ chạm tay vào thành vàng.