Jennifer Connelly sinh năm 1970, là nữ diễn viên người Mỹ, xuất hiện lần đầu tiên trên màn ảnh Hollywood trong kiệt tác Once upon a time in America (1984). Sau vai diễn đầu tay, Jennifer liên tiếp nhận được những lời mời đóng phim khi chưa tròn 18 tuổi, nổi bật là Phenomena (1985), Labyrinth (1986) và Etoile (1988). Không được đánh giá cao về mặt diễn xuất, Jennifer vẫn đủ sức hạ gục người xem với nhan sắc "đẹp không bút mực nào tả xiết" ở độ tuổi trăng tròn.

Phân cảnh để đời của Jennifer Connelly trong bộ phim đầu tay 'Once upon a time in America'.

Trước khi làm nên tên tuổi và gắn bó với hình ảnh thiên thần của Charlie trong series phim hành động cùng tên, Drew Barrymore từng là một sao nhí đình đám của thế kỷ trước. Năm 1984, khi mới 9 tuổi, cô nàng đã giành được một đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục "Nữ phụ xuất sắc" trong Irreconcilable Differences.

Tuy nhiên, do sức ép đến từ việc nổi tiếng quá sớm, cô gái nhỏ đã có cú trượt dài khi chìm trong ma túy, rượu bia và phải đi cai nghiện đến hai lần. May mắn là Drew đã kịp thời thức tỉnh và bước ra từ vũng bùn nhơ bằng việc khẳng định tên tuổi của mình qua nhiều tác phẩm tiêu biểu đánh dấu sự trưởng thành của mình như Poison Ivy, Bad girls, Boys on the side, The wedding singer, Lucky you, 50 first dates...