Những ngôi nhà ma ám có thật trong phim kinh dị

Sự kiện có thật này đã truyền cảm hứng cho bộ phim kinh dị kinh điển The Exorcist ra mắt năm 1973. Trong phim, đội ngũ sản xuất đã đổi bối cảnh từ Saint Louis sang thủ đô Washington, D.C. Nhân vật bị quỷ ám là một cô bé 12 tuổi.

Bên cạnh đó, có rất nhiều khách trọ tại khách sạn Cecil bị phát hiện tử vong một cách khó hiểu. Trong đó, kỳ quái nhất là vụ án cô thiếu nữ người Canada, Elisa Lam, được tìm thấy trong bể nước khách sạn năm 2013. Khi được phát hiện, thi thể cô gái này đã phân hủy gần 3 tuần trong bể nước chung của cả khách sạn. Khi kiểm tra lại hệ thống camera an ninh, người ta thấy Elisa đi vào thang máy một mình nhưng lại tỏ ra hoảng sợ và như đang nói chuyện với ai đó. Và bằng một cách nào đó, Elisa đã đi qua cửa báo động để leo lên bể nước tự vẫn mà không ai hay biết.

Phim truyền hình kinh dị American Horror Story mùa 5 do Ryan Murphy đạo diễn, Lady Gaga đóng chính đã mượn cảm hứng từ khách sạn Cecil để dựng bối cảnh khách sạn Cortez và một loạt tình tiết kinh dị trong phim.

Series kinh dị đình đám The Haunting of Hill House của Netflix được phóng tác từ cuốn truyện ăn khách Shirley Jackson: A Rather Haunted Life của tác giả Ruth Franklin. Cảm hứng của cuốn sách bắt nguồn từ câu chuyện của Sarah Winchester, một quả phụ giàu có nhưng xấu số.

Khi chồng mất vì bệnh lao vào năm 1881, Sarah trở thành người thừa kế của gia tài hơn 20 triệu đô la, được gây dựng từ nghề kinh doanh súng đạn. Sarah tin rằng cô bị ám bởi những oan hồn chết dưới cây súng mà gia đình kinh doanh. Sau đó, nữ quả phụ chuyển đến California và tự tay xây một căn biệt thự dành riêng cho những linh hồn không siêu thoát kia.