Sharon Tate: Mỹ nhân tóc vàng bị sát hại trong vụ án man rợ bậc nhất Hollywood

Việc mỹ nhân Sharon Tate cùng vụ án Gia đình Charles Manson được đưa vào Once upon a Time in Hollywood đã khiến khán giả tò mò về những chi tiết trong cuộc đời thực của mỹ nhân xinh đẹp nổi tiếng này.

Ngày 9/8/1969, Sharon Tate bị sát hại dã man tại nhà riêng cùng vài người bạn khi đang mang thai tháng thứ tám. Thủ phạm là giáo phái Gia đình Manson do Charles Manson đứng sau. Dù đã 50 năm trôi qua, vụ án mạng vẫn là một trong những sự kiện gây chấn động bậc nhất lịch sử Hollywood, không chỉ vì độ tàn bạo mà còn bởi vô số bí ẩn đằng sau.

Khi gia đình trở về Mỹ vào năm 1962, Sharon Tate chuyển đến Los Angeles và ký hợp đồng 7 năm với Martin Ransohoff, giám đốc của Filmways, Inc. Tại đây, cô được trao nhiều cơ hội hơn nhưng bản tính rụt rè của Sharon đã khiến cô bỏ lỡ nhiều vai diễn. Các đạo diễn cho rằng Sharon Tate thiếu tự tin để đảm nhận những vai chính trên màn ảnh.

Khi trưởng thành, nhận thức được sắc đẹp của mình, Sharon Tate tham gia vào hàng loạt cuộc thi nhan sắc, từ Mỹ cho đến các nước châu Âu và bắt đầu hứng thú với điện ảnh. Người đẹp tuổi teen giành được danh hiệu Miss Washington năm 1959. Nhan sắc của cô được công nhận ở châu Âu nhờ một bức ảnh đăng trên trang bìa tờ báo quân sự Stars and Stripes .

Sharon Tate - sinh năm 1943 tại Dallas, Texas, Mỹ - có vẻ ngoài xinh đẹp như một cô búp bê ngay từ khi còn nhỏ. Do cha là một sĩ quan quân đội nên gia đình Tate thường xuyên chuyển chỗ ở. Điều này đã biến Sharon Tate thành một cô gái nhút nhát, thiếu tự tin và không có nhiều bạn bè.

Valley of the Dolls nhận phải nhiều nhận xét tiêu cực. Nhà phê bình phim nổi tiếng Roger Ebert viết trên tờ Chicago Sun-Times, ca ngợi Sharon Tate là "một kỳ quan để ngắm nhìn", nhưng mô tả bộ phim là "một sự thô tục xúc phạm và khủng khiếp nhất từng được ném vào nền văn minh". Ông kết luận rằng, Sharon Tate là "biểu tượng sex hơn cả Raquel Welch".

Cùng với tình yêu của đạo diễn nổi tiếng, sự nghiệp của Sharon Tate ngày càng thăng hoa. Cô xuất hiện trong các bộ phim Don't Make Waves, Valley Of The Dolls, The Wrecking Crew và nhận được đề cử Quả cầu vàng. Tuy nhiên, các bộ phim của Sharon Tate giai đoạn này tạo ra nhiều tranh cãi. Nhiều nhà phê bình nhận xét Sharon Tate là một diễn viên triển vọng nhưng những cây bút khác lại đánh giá rằng, Sharon Tate chỉ là một "bom sex" lợi dụng sắc đẹp của mình.

Sharon Tate được Roman Polanski đồng ý cho đóng chính trong The Fearless Vampire Killers với điều kiện nữ diễn viên phải đội tóc giả màu đỏ. Ban đầu, đạo diễn khó tính người Ba Lan thường xuyên gây gổ với Sharon Tate trên phim trường vì cô không đáp ứng được yêu cầu. Thế nhưng sau khi làm việc chung, hai người dần nảy sinh tình cảm. Sharon Tate đã hủy hôn với Jay Sebring - một thợ làm tóc ở Hollywood - với lý do muốn tập trung cho sự nghiệp, và nhận lời làm bạn gái với Roman Polanski. Hai người sống chung ở London. Jay Sebring đến tận nơi để gặp mặt Roman Polanski nhưng sau đó, anh trở thành người bạn thân thiết của cặp đôi này. Trong khi Roman Polanski bận rộn với việc quay phim tại châu Âu, Jay Sebring là người bầu bạn với Sharon Tate tại Mỹ.

Mất đến 5 năm chỉ đóng các vai phụ, Sharon Tate mới được trao cơ hội đóng chính trong phim kinh dị Eye of the Devil. Vai diễn này của cô được đánh giá “khá thú vị” và mở cho nữ diễn viên cơ hội làm việc chung với các đạo diễn nổi tiếng, trong đó có Roman Polanski.

Ed Sanders, người viết cuốn tiểu sử Sharon Tate: A Life, tuyên bố rằng Polanski thích tổ chức những bữa tiệc thác loạn tại nhà cùng vợ mình ở Los Angeles. Thậm chí còn có tin đồn vị đạo diễn này thích quay lại những băng sex từ các buổi tiệc thác loạn và phát chúng cho những người nổi tiếng cùng xem. Việc chào đón quá nhiều người lạ đến nhà tham gia vào các bữa tiệc của vợ chồng Roman Polanski khiến nhiều bạn bè lo ngại về sự an toàn. Nhưng có vẻ hai người không hề bận tâm về điều này.

Khi chuyển về Mỹ, họ thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Nhà Polanski thường đầy người lạ và Sharon Tate coi điều này là một phần "tinh thần tự do" của thời đại. Lối sống phóng khoáng của cặp đôi là lý do xuất hiện rất nhiều tin đồn, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến cuộc sống tình dục của hai người.

Lý do của vụ tấn công này là nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher từng từ chối thu âm cho nhóm của Manson. Vụ tấn công thực chất nhằm vào Terry Melcher nhưng nhóm của Charles Manson không hề hay biết Polanski đã mua lại căn biệt thự.

Với khẩu hiệu hô hào về sự tự do, tinh thần bình đẳng và sử dụng âm nhạc, tình dục, ma túy để dụ dỗ, giáo phái của Charles Manson đã thu hút được rất nhiều người gia nhập, phần lớn là các cô gái trẻ cả tin và những thanh niên bất mãn với xã hội Mỹ. Họ tôn sùng Charles Manson, cho rằng đây mới là cuộc sống tự do đáng hướng đến. Giáo phái này được gọi với cái tên “Gia đình Manson" và những tín đồ cuồng tín nghe lời hắn đến mức sẵn sàng cầm dao giết người.

Tại căn biệt thự này, đã diễn ra một vụ thảm sát được đánh giá là man rợ nhất nhì trong lịch sử nước Mỹ, do băng nhóm tội phạm được gọi chung là Gia đình Charles Manson thực hiện.

Cái chết của Sharon Tate đã khiến Hollywood chấn động. Thời điểm đó, phong trào hippy đang lan mạnh ở nước Mỹ, cổ vũ tinh thần sống tự do, yêu đời, lạc quan. Tuy nhiên, những kẻ sát nhân tấn công Sharon Tate và những người bạn đã khiến sự thoải mái, vô tư, những bữa tiệc vui vẻ thâu đêm ở Hollywood kết thúc. Nhà báo nổi tiếng Joan Didion viết trong tác phẩm The White Album nổi tiếng của mình: "Nhiều người tôi biết ở Los Angeles tin rằng thập niên 60 đã kết thúc vào ngày 9/8/1969".

Trước khi ra mắt, Once upon a Time in Hollywood đã nhắc đến Sharon Tate, Roman Polanski, Jay Sebring cũng như Charles Manson và giáo phái của hắn. Nhiều người tin rằng, đạo diễn Quentin Tarantino sẽ tái hiện vụ án này trên màn ảnh, theo cách bạo lực nhất, đúng với phong cách làm phim của vị đạo diễn người Mỹ.

Các mốc thời gian trong phim cũng được đánh dấu theo mốc thời gian thực của vụ án. Tuy nhiên, vào cái đêm định mệnh đó, 4 tên trong nhóm “Gia đình Manson” mò đến nhà của Sharon Tate nhưng vụ án mạng đã không xảy ra trong phim. Nạn nhân của giáo phái này được chuyển sang cho hai nhân vật hư cấu của Once upon a Time in Hollywood là Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và Cliff Booth (Brad Pitt).

Đến nay, dù vụ án đã xảy ra 50 năm, kẻ cầm đầu Charles Manson cũng đã chết trong lúc thi hành án chung thân. Tuy nhiên, vụ án này vẫn luôn là câu chuyện để Hollywood đưa lên màn ảnh vì những bí ẩn và sự dã man. Sau khi sát hại mọi người, những tên này còn viết chữ "Lợn" trên cửa trước bằng máu của Sharon Tate. Còn có thông tin Sharon Tate đã cầu xin những tên sát nhân để cô sống đến lúc sinh con rồi giết sau nhưng không được chấp thuận. Sau khi sát hại Sharon Tate cùng 5 người bạn, băng nhóm này tiếp tục giết thêm vợ chồng Leno và Rosemary LaBianca vào ngày hôm sau. Băng nhóm này chỉ bị bắt vào tháng 12 khi đi ăn trộm xe hơi và sau đó đã khai ra các vụ án mạng.