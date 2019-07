Sơn Tùng M-TP: Từ 'thánh đạo nhái' đến kẻ phá vỡ giới hạn Vpop

Sự nhạy bén trong âm nhạc đã giúp Tùng thoát khỏi nỗi lo sợ mang tên "one hit wonder" (chỉ có 1 hit trong sự nghiệp). Cái bóng quá lớn của Cơn mưa ngang qua khiến một số người cho rằng anh chỉ là hiện tượng "sớm nở chóng tàn". Tuy nhiên, 3 đĩa đơn tiếp theo phát hành năm 2013 là Nắng ấm xa dần, Đừng về trễ nha và Em của ngày hôm qua tiếp tục là những ca khúc được giới trẻ yêu thích, có độ phủ sóng cao. Đặc biệt, MV Em của ngày hôm qua đạt hơn 40 triệu lượt xem trên YouTube trong vòng 9 tháng. Đây là một con số kỷ lục đối với MV nhạc Việt lúc bấy giờ. Đây cũng là thời kỳ mà nền âm nhạc Việt Nam bắt đầu có sự cạnh tranh quyết liệt trên mặt trận nhạc số, đặc biệt là YouTube.

Loạt hit trong sự nghiệp Sơn Tùng đều từng ít nhiều dính nghi ngờ đạo nhạc. Cơn mưa ngang qua (2011) được so sánh với Sarangi Mareul Deutjianha của nhóm nhạc Namolla Family tại Hàn Quốc. Nắng ấm xa dần (2013) thì bị cho là bản sao của ca khúc Monologue do nữ ca sĩ As One thể hiện. Em của ngày hôm qua (2013), bản hit để đời của Sơn Tùng, cũng không tránh khỏi nghi vấn đạo nhạc. Ca khúc trùng khớp với rất nhiều đoạn trong Every Night của EXID (Hàn Quốc). Không những thế, cả hình ảnh và vũ đạo của Tùng trong MV bài hát này cũng bị cho là giống G-Dragon (Big Bang) - tượng đài của làng nhạc Kpop.

Năm 2014, Chắc ai đó sẽ về, ca khúc nhạc phim Chàng trai năm ấy, lại có điểm tương đồng với Because I Miss You của Jung Yong Hwa (CN Blue). Ngay sau đó, mặc dù đang "công phá" khắp các BXH, bản hit này vẫn bị loại khỏi cuộc đua. Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kết luận phần beat (hòa âm) chịu ảnh hưởng rất lớn từ bài hát Because I Miss You, yêu cầu thay đổi lại beat mới được tiếp tục lưu hành.

Năm 2016, đến lượt Chúng ta không thuộc về nhau vướng tranh cãi sao chép We Don't Talk Anymore của Charlie Puth. Mặc dù chủ nhân của bản phối - Tripple D - đã lên tiếng xác nhận phần beat là do anh làm hoàn toàn và Sơn Tùng vô can, tuy nhiên, dư luận vẫn có lý do để lên tiếng bởi 2 ca khúc có đoạn điệp khúc quá giống nhau. Ngoài ra, Tùng còn bị "ném đá" khi bắt chước điệu rap của RM (BTS) trong ca khúc Fire phát hành trước đó ít tháng.