Đứa con của thời tiết xoay quanh hai nhân vật Hodaka và Hina. Hodaka là cậu thiếu niên sống trên một hòn đảo nhỏ, rời khỏi quê hương để đến Tokyo sầm uất. Tại đây, cậu quen biết với Hina - một cô gái kỳ lạ có năng lực thanh lọc bầu trời mỗi khi "cầu nguyện". Cô có khả năng chặn đứng cơn mưa và xua tan mây đen theo ý muốn.

Nếu từng thích phim hoạt hình Your Name, Đứa con của thời tiết sẽ tiếp tục khiến bạn hài lòng. Phim do studio CoMix Wave Films sản xuất và phát hành bởi Toho, giống Your Name. Khi phát hành tại Nhật, Đứa con của thời tiết bán được khoảng 1,16 triệu vé trong ba ngày đầu, thu về 1,6 tỷ yên, đánh bại kỷ lục trước của Your Name.

Phìm đặc trưng phong cách anime Nhật Bản, dành riêng cho các fan của thể loại này, đặc biệt là những ai yêu thích Your Name trước đây. Còn với khán giả thông thường, Đứa con thười tiết có lẽ không phải là sự lựa chọn phù hợp.

iOne đánh giá: ***