Top phim chiếu rạp tuần này

Với cách xây dựng cốt truyện như vậy, diễn xuất của Will Smith là yếu tố chính quyết định bộ phim có thể thành công hay không. Dù thời gian gần đây Will Smith không có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như trước, anh vẫn là diễn viên có chiều sâu diễn xuất của Hollywood. Đảm nhận 2 vai, Will Smith cho khán giả thấy hai nhân vật của anh là hai con người khác nhau, không có chút liên quan ngoại trừ yếu tố ngoại hình. Henry Brogan có dấu hiệu của sự già nua, từng trải và đầy mệt mỏi. Trong khi đó, phiên bản trẻ hơn hung hăng, hiếu chiến và đầy tự tin.

Nội dung của Gemini Man bị đánh giá khá nhạt. Đề tài sát thủ nhân bản vô tính đã xuất hiện ở Hollywood hàng chục năm nay và phim mới của Lý An cũng không tạo ra bước ngoặt lớn nào về nội dung. Đạo diễn người Đài Loan gần như chỉ tập trung thể hiện hình ảnh, muốn sử dụng tất cả công nghệ máy móc tân tiến nhất cho bộ phim này. Với một đạo diễn đã 3 lần đạt giải Oscar như Lý An, Gemini Man là một bước lùi và gây thất vọng cho người xem.

Một mình Will Smith đảm nhận 2 vai diễn, còn là các vai hành động. Anh dùng kỹ xảo để thể hiện chính phiên bản trẻ hơn của mình. "Gánh nặng" của cả bộ phim đặt hết lên vai Will Smith, mình anh phải vùng vẫy để thể hiện vai chính diện và phản diện cùng lúc, cùng một khung hình.

Lý An trở lại màn ảnh rộng với Gemini Man (Đàn ông Song Tử) sau 7 năm kể từ Life of Pi. Tiếp tục thể hiện tầm nhìn mới mẻ với điện ảnh, Lý An viết ra câu chuyện về Henry Brogan (Will Smith), một sát thủ ưu tú phải đối mặt với kẻ thù tối thượng - một bản sao trẻ hơn của chính mình. Bản sao có tất cả kỹ năng mà Henry đã trau dồi trong suốt cuộc đời, và dường như có thể dự đoán mọi hành động của anh ta, thiết lập một cuộc đối đầu chết chóc giữa hai sát thủ hàng đầu.

The Bad Guys: Reign of Chaos (Biệt đội bất hảo) được phát triển từ drama cùng tên rất ăn khách của đài OCN. Nội dung phim xoay quanh Đội Điều Tra Đặc Biệt bao gồm Đội trưởng Oh Gu Tak (Kim Sang Joong), tay đấm Park Woong Chul (Ma Dong Seok), hai thành viên được chiêu mộ thêm là thiên tài lừa đảo Kwak No Soon (Kim Ah Joong), và tay cảnh sát lì lợm đang lĩnh án Ko Yoo Sung (Jang Ki Yong). Biệt đội này được giao bắt lại những tên tội phạm trốn thoát trên đường chuyển tù, nếu hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ được giảm án. Tuy nhiên, khi đi sâu vào vụ việc, họ phát hiện câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Những năm gần đây, điện ảnh Hàn phát triển mạnh các phim hành động mang yếu tố bạo lực đẫm máu. The Bad Guys: Reign of Chaos cũng không ngoại lệ. Đầu phim diễn biến chậm để giới thiệu quá khứ của từng thành viên trong đội. Nhưng khi đã tập hợp xong đội bất hảo này, tình tiết phim được đẩy mạnh và nhanh.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, các nhân vật phản diện trong The Bad Guys: Reign of Chaos được mang quốc tịch Nhật. Đó là nhóm yakuza đứng sau các âm mưu buôn bán ma túy và nội tạng người. Đây là bộ phim hiếm hoi khai thác vai phản diện có yếu tố quốc tế trong phim Hàn, tạo ra sự mới mẻ. Việc đánh vào tinh thần yêu nước và dân tộc của The Bad Guys: Reign of Chaos giúp phim nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả Hàn. Chỉ trong 5 ngày, bộ phim đã thu về 20,2 triệu USD (khoảng 468 tỷ đồng). Nhưng điểm mạnh này không tạo ra tác động rõ nét với khán giả Việt Nam. The Bad Guys: Reign of Chaos vẫn tạo ra cảm giác là một phim hành động Hàn Quốc quen thuộc, không có nhiều đột phá.

Các phim khai thác motif tập hợp một đội cùng nhau chiến đấu chưa bao giờ nhàm chán với người xem. Vì mỗi nhân vật trong đội đều có những sở trường, sở đoản, khả năng chiến đấu riêng, tạo ra cảm giác đa dạng. Ma Dong Seok mạnh về đánh đấm, Kim Ah Joong quyến rũ, làm giảm nhịp độ căng thẳng của phim, Jang Ki Yong hút fan nữ nhờ vẻ đẹp trai cực ngầu.

iOne đánh giá: ***