Top phim chiếu rạp tuần này

Mistress of Evil lấy bối cảnh 5 năm sau bộ phim đầu tiên. Phần hai vẫn mang đến khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp, choáng ngợp. Thậm chí, khâu đồ họa được đạo diễn Joachim Rønning trau chuốt hơn cả phần một. Từ khu rừng thơ mộng với bầy sinh vật cổ tích đến tòa lâu đài rộng lớn, tráng lệ của nữ hoàng Ingrith..., tất cả khung hình đều có chiều sâu kể cả khi xem ở định dạng 2D.

Ngoài đầu tư kỹ xảo, thời trang trong phim của Maleficent cũng đa dạng hơn trước. Trong phần đầu tiên, khán giả hầu như chỉ được thấy Tiên hắc ám "đóng khung" trong bộ váy áo rộng thùng thình, dài thượt, đen từ đầu đến chân. Đến Mistress of Evil, trang phục của cô biến hóa liên tục khiến người xem bất ngờ.

Ở tuổi 44, Angelina Jolie chứng minh nhan sắc dường như vẫn ở thời kỳ đỉnh cao. Không nhận ra dấu hiệu tuổi tác khi cô xõa mái tóc đen dài, diện chiếc áo hở vai và khoe đôi chân lấp ló sau lớp váy.

Elle Fanning (vai công chúa Aurora) vẫn khiến khán giả xuýt xoa bởi diện mạo như thiên thần mỗi khi xuất hiện. Phim có nhiều thước quay cận mặt phô diễn nét đẹp của các diễn viên. Thời trang của các nhân vật cũng được đầu tư phong phú.

So với những tác phẩm chuyển thể từ hoạt hình khác của Disney, Mistress of Evil được xem là bộ phim "hiếu chiến" nhất tính đến hiện tại. Phim có nhiều cảnh đánh nhau, tàn sát nhưng được mô tả nhẹ nhàng, không ồ ạt máu me. Đối với khán giả mê thể loại hành động, phim chưa đủ "nặng ký", cái kết còn nhân nhượng cho vai phản diện, cốt truyện dễ đoán.

Tuy nhiên, tất cả điều này phù hợp với tiêu chí của Disney. Hãng phim hướng tới đối tượng gia đình và trẻ nhỏ. Phim có yếu tố hành động nhưng không tác động xấu tới tâm lý, kích động bạo lực ở khán giả chưa đủ tuổi thành niên.

iOne đánh giá: ****