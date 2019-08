Xem gì tuần này: 'E.X.I.T' đáng được 'rút ví'

Đây là bộ phim kinh dị hiếm hoi ra mắt vào giữa mùa hè. Dựa trên cuốn sách Scary Stories to Tell in the Dark, đạo diễn André Øvredal cùng nhà sản xuất kiêm biên kịch Guillermo Del Toro đã đưa những con quái vật đáng sợ trong trang sách lên màn ảnh.

Phim lấy bối cảnh Mỹ năm 1968, một hội 4 thanh niên là Stella cùng Auggie, Tommy và Ramon trong một đêm Halloween đã mò vào căn nhà ma ám của dòng họ Bellows, tìm thấy quyển sách của Sarah Bellows, một cô bé với quá khứ đầy đau khổ. Lần lượt, những mẩu chuyện trong sách của Sarah trở thành hiện thực và gieo rắc ác mộng cho các thành viên trong nhóm.

Nội dung của Scary Stories to Tell in the Dark không có gì mới mẻ. Motif khai thác nỗi sợ của các nhân vật cũng không có nhiều khác biệt so với các phim kinh dị khác. Chỉ có điều, trong bộ phim này tập trung quá nhiều các nhân vật ma quỷ đáng sợ.

Tạo hình của các nhân vật kinh dị chính là điểm cộng lớn nhất của Scary Stories to Tell in the Dark, khiến cho phim càng thêm ám ảnh khán giả. Thay vì tạo ra các nhân vật bằng kỹ xảo máy tính, các nhà làm phim đã cất công làm tạo hình thủ công cũng như chọn các “dị nhân” của màn ảnh để vào vai, như "ông kẹ" người Tây Ban Nha Javier Botet cao đến 2 mét hay Troy James - chàng trai với khả năng siêu uốn dẻo. Tất cả đều tạo ra cảm giác chân thực, thách thức người xem thưởng thức từ đầu đến cuối.

Cũng vì phim được lấy từ cuốn sách kinh dị dành cho… trẻ con nên nhiều đoạn trong Scary Stories to Tell in the Dark vẫn còn thiếu logic hoặc tầm phào một cách vớ vẩn. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong phim đến phút cuối vẫn chưa được giải đáp hoặc được xử lý một cách rất phi lý.

iOne đánh giá: ***