Yoona: Mỹ nhân 12 năm vẫn tươi mới trong showbiz Hàn

Các ca khúc như Genie, Oh, Run Devil Run, Hoot, The Boys, Mr. Taxi, I Got a Boy, Mr. Mr... đều trở thành hit, tạo dấu ấn riêng cho các cô gái.

Bên cạnh hoạt động cùng SNSD, Yoona cũng có dự án solo. Sản phẩm đầu tay của Yoona là ca khúc Deoksugung Stonewall Walkway hợp tác với nhóm nhạc indie xứ Hàn - 10cm, tiếp đó là When The Wind Blows phát hành bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn.

Yoona là một trong những thần tượng Hàn lấn sân diễn xuất thành công. Việc là idol của một nhóm nhạc nổi tiếng đã giúp Yoona có cơ hội tham gia các dự án truyền hình và điện ảnh.

Tuy nhiên, phong độ diễn xuất của Yoona không hề ổn định. Khi mới ra mắt, nhờ ngoại hình sáng, vẻ đẹp thánh thiện, cô nàng luôn được gửi gắm cho các vai diễn nhẹ nhàng, ít có đột phá trong tính cách như vai diễn cô gái đầy nghị lực Jang Sae Byeok trong You Are My Destiny, cô gái dịu dàng trong tình yêu của Cinderella Man, Love Rain, Prime Minister and I.

Vai Jang Sae Byeok - cô gái trẻ bị mù đầy nghị lực sống trong You Are My Destiny (2008) - đã giúp Yoona nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Bộ phim đạt tỷ suất người xem lên tới 41,5% và giúp nữ idol được công chúng "nhớ mặt chỉ tên". Cô cũng giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc tại hai lễ trao giải KBS Drama Awards lần thứ hai và Baeksang Arts Awards lần thứ 45.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trong các phim tiếp theo như Cinderella Man, Love Rain, Prime Minister and I, Yoona bị nhận xét diễn xuất một màu, vẫn giống như vai diễn đầu tay, không có nhiều đột phá. Thành viên SNSD bị gán với biệt danh "bình hoa di động", các bộ phim cô đóng đều thành "bom xịt".

Sau khi hoạt động ở quê nhà không đạt thành công như mong đợi, Yoona tấn công thị trường Trung Quốc. Cô tham gia bom tấn cổ trang Võ thần Triệu Tử Long. Trong phim, cô đảm nhận đồng thời hai nhân vật Hạ Hầu Khinh Y và Mã Ngọc Nhu. Tuy được kỳ vọng tạo nên thành tích như Jang Na Ra đã làm ở Trung Quốc, diễn xuất của Yoona lại không được như mong đợi. Cô hoàn toàn không hợp với phong cách phim cổ trang của Trung Quốc.

Không thành công với phim ảnh, Yoona tạm thời dừng đóng phim 3 năm, trước khi quay lại với K2, đóng cặp Ji Chang Wook (2016). Trong vai nữ chính Anna, Yoona đã có những tiến bộ bất ngờ. Cô thể hiện xuất sắc những cảnh nội tâm như ánh mắt ngây dại, nỗi đau đớn khi sống trong ngục tù của cô con gái ứng cử viên tổng thống. Vai diễn giúp xóa bỏ mác "bình hoa di động" nhiều người đặt cho cô nàng.

Năm 2017, Yoona đóng vai nữ chính Han Eun San trong bộ phim cổ trang The King in Love của đài MBC. Đây là cô gái mạnh mẽ, nghị lực và chịu nhiều đau khổ với biến cố gia đình trong quá khứ. Diễn xuất linh hoạt, đáng yêu của Yoona nhận được phản hồi tích cực.

Thành công tiếp nối khi cô nàng lấn sân sang mảng điện ảnh, loại bỏ thành kiến về idol đóng phim trong mắt khán giả. Phim hài EXIT do Yoona thủ vai nữ chính vừa ra mắt tháng 8 đang "làm mưa làm gió" tại Hàn Quốc. Với nội dung ấn tượng và sáng tạo khi khai thác dòng phim thảm họa pha lẫn hài hước, EXIT đang khuấy đảo các phòng vé xứ Hàn, đứng đầu bảng xếp hạng lượt người xem.Trong phim, Yoona kết hợp ăn ý với tài tử Jo Jung Suk, tạo ra tiếng cười cho bộ phim. Diễn xuất của Yoona gây bất ngờ cho truyền thông và khán giả.