PSY tốn nhiều công sức mới mời được IU cùng song ca trên một chương trình. Chất giọng khàn của PSY kết hợp cùng giọng hát trong veo, truyền cảm của IU đã hút hồn mọi khán giả. Cả 2 song ca ca khúc 'What Would Have Been'.