Gặp Quách An An vào một buổi chiều rảnh rỗi tại nhà riêng của cô. Sau gần một năm quay lại với ca hát, cô dường như đã trở thành một người khác hẳn. Quách An An bây giờ chín chắn hơn, sâu sắc hơn.>> 'Ảnh cưới' của Quách An An, Quang Hà >> Quang Hà tình tứ với Quách An An