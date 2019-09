'Nữ hoàng ảnh lịch' là số hiếm các nghệ sĩ thích công khai tuổi thật. Bởi chị luôn tự hào khi có cuộc sống viên mãn ở độ tuổi 50, bên người chồng tốt và hai con gái ngoan ngoãn. Bộ ảnh mới của Diễm My được thực hiện bởi Vô Thường, trang điểm Hạ My, trên chiếc du thuyền thể thao mà ông xã mới 'tậu'.>> Diễm My đưa con gái đi dự tiệc >> Quý phái, sang trọng như Diễm My