Đi chưa đến nửa chặng đường, Vietnam's Next Top Model gây ra nhiều dư luận trái chiều về khen chê. Chuyện thí sinh tranh chấp, xung đột với nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt. Giám khảo Xuân Lan bị chê làm chưa tốt... Bà Quỳnh Trang - Giám đốc sản xuất chương trình giải thích cùng độc giả về những việc này.