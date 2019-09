Hôm nay nhiệt độ toàn miền Bắc đã nhích lên so với hôm qua, thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) là 2 độ C, Hà Đông (Hà Nội) là 10 độ C. Dự báo, rét đậm sẽ duy trì trong hôm nay và ngày mai, sau đó trời ấm dần lên.