J.Lo đang tham gia bộ phim 'What to Expect When You're Expecting', được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên. Trên phim trường ở Atlanta, Georgia, các tay săn ảnh ghi lại được khoảnh khắc thân mật của vị giám khảo American Idol với bạn diễn, Rodrigo Santoro.>> Marc Anthony không thích vợ khoe da thịt >> Jennifer Lopez và Marc Anthony ly hôn