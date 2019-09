Với quần âu, áo sơ mi cùng tông màu đen, thủ lĩnh nhóm Boyzone cất tiếng hát ngọt ngào tặng các vị khách trong buổi tiệc tại khách sạn Metropole Hà Nội vào tối qua 18/9. Anh thể hiện 3 ca khúc rất thành công trong sự nghiệp solo của mình, 'If tomorrow never comes', 'When you say nothing at all' và 'Life is a Roller coaster'.>> Hình ảnh Ronan Keating ở Hà Nội >> Ronan sẽ mang Boyzone đến Việt Nam >> Ronan Keating đến Việt Nam