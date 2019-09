Running Man

Bộ tứ Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk, Ji Seok Jin và Haha đồng loạt biến 'Growl' thành phiên bản dance 'tăng động' trong sự câm nín của D.O. 'TT' của Twice cũng bị Song Ji Hyo, Haha làm biến chất còn vũ đạo 'Cheer Up' thì thành điệu nhảy disco thập niên 80 nhờ Jo Jung Suk.