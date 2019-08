Sao phim 18+ Kim Min Hee và người yêu lớn hơn 20 tuổi, đạo diễn Hong Sang Soo, vừa tung trailer bộ phim hợp tác đầu tiên mang tên 'On the Beach at Night Alone'. Bộ phim như kể lại chính câu chuyện ồn ào của cặp đôi khi xoay quanh tình cảm của một nữ diễn viên và một người đàn ông đã có vợ. Kim Min Hee và Hong Sang Soo bị công chúng chỉ trích vì ngoại tình công khai.