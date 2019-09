Vũ Song Vũ - cậu bé 12 tuổi từng gây sốt trên mạng với ca khúc 'My heart will go on' khiến ban tổ chức Vietnam's Got Talent bất ngờ khi có mặt tại vòng sơ tuyển diễn ra tại Hải Phòng vào ngày 16/11. Điều đặc biệt là bố của Vũ cũng tới dự thi với tiết mục kịch câm.>> Song Vũ kể chuyện hát 'My Heart Will Go On'