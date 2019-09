Siêu mẫu thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng, sáng tạo khi biến hóa hai lần trong cùng một lần chụp ảnh. Sau khi vào vai 'bóng ma' trong vở nhạc kịch nổi tiếng 'The phantom of the Opera', Thanh Hằng trở lại với hình ảnh cô nàng gợi cảm, cá tính với tóc xù, môi xanh ấn tượng.>> Thanh Hằng giản dị giữa đời thường