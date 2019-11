3 nhóm nhảy cover Kpop tiên phong tại Việt Nam

Nhảy cover bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam từ năm 2009, khi làn sóng Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ trên thị trường châu Á nói chung và thị trường Việt Nam nói riêng.

Từ những ngày đầu hoạt động, ba nhóm nhảy vàng trong "làng" dance cover Việt Nam, G.O.D, ST.319 và LYNT đã có những thành tích vang dội cả trong và ngoài nước.

G.O.D

Thành lập từ 3/2007 tại TP. HCM, G.O.D là một trong các nhóm nhảy cover lâu đời nhất Việt Nam. Bắt đầu với những video nhảy cover trên Youtube, đến nay G.O.D đã mở rộng hoạt động, diễn trong nhiều chương trình tại các trường Đại học, sự kiện trên khắp cả nước.

3 nhóm nhảy cover Kpop tiên phong tại Việt Nam G.O.D cover Kill This Love của nhóm nhạc BlackPink

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động, G.O.D đã nhiều lần đoạt giải cao trong các cuộc thi nhảy cover trong nước và quốc tế như: B.A.P Dance cover World contest 2013, Fuyu Matsuri 2014, Kpop MTOWN 2014, KITA Kpop Contest Vietnam 2016...

Hiện tại, ngoài hoạt động nhảy cover, G.O.D còn thể hiện đam mê nhảy múa của mình qua các sân khấu sự kiện và thực hiện dự án gắn kết các nhóm nhảy cover tại TP. HCM.

ST.319

Nhắc đến nhóm nhảy cover Việt Nam, không thể không nhắc đến "tường thành" ST.319. Nhóm nhảy được thành lập bởi Aiden và Zoie vào năm 2011. Ngay từ video đầu tiên được đăng tải, ST.319 đã tạo được tiếng vang rất lớn trong giới trẻ Việt, đặc biệt là với các fan Kpop bởi sự nhuần nhuyễn trong từng động tác và đầu tư trang phục phù hợp với từng bài hát.

Bên cạnh các chiến thắng vang dội tại các cuộc thi nhảy cover trong và ngoài nước, video nhảy cover của ST.319 còn vinh dự được các ngôi sao hàng đầu Kpop như BoA, SISTAR... chia sẻ lên trang cá nhân.

3 nhóm nhảy cover Kpop tiên phong tại Việt Nam Màn cover mang lại chiến thắng cho ST.319 tại Dance Cover Contest do YG Entertaiment tổ chức.

Không chỉ thành công với danh nghĩa nhóm nhảy, ngay cả khi rời nhóm, các thành viên cũng rất thành công trên con đường nghệ thuật của mình như ca sĩ Min, beauty blogger Changmakeup hay Liz, nữ chính trong MV "Có tất cả nhưng thiếu anh" của Erik...

Hiện, ST.319 không chỉ còn là một nhóm nhảy cover nữa mà đã trở thành công ty giải trí tổng hợp ST.319 Entertainment với các hoạt động: quản lý người nổi tiếng, thu âm đĩa nhạc, sản xuất MV, biên đạo múa, đào tạo cung cấp vũ công cho các buổi biểu diễn,...

LYNT

Fan Kpop vào những năm 2010 cũng sẽ không còn xa lạ gì với cái tên LYNT. Các màn nhảy cover của LYNT luôn có sự mạnh mẽ bởi là một nhóm nhảy được thành lập bởi 4 thành viên nữ đến từ các nhóm Hiphop Dance nổi tiếng tại Hà Nội.

Chỉ qua màn nhảy cover đầu tiên với ca khúc I am the best của 2NE1, LYNT đã ẵm về cho mình chức vô địch tại giải I am the best - World dance cover do YG Entertainment tổ chức.

3 nhóm nhảy cover Kpop tiên phong tại Việt Nam LYNT nhảy cover I am the best năm 2011



Hiện tại, nhóm không chỉ nhảy cover Kpop mà còn hoạt động đa dạng hơn với các thể loại như nhảy hiện đại, hiphop, jazzfunk...

Nhật Lệ