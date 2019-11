Jung Chaeyeon của DIA mở rộng fan của mình nhờ khoảnh khắc ấn tượng trong phần trình diễn Into The New World tại Produce 101 mùa đầu tiên. Cô liên tục xuất hiện trong series truyền hình Drinking Solo, Reunited Worlds, My First First Love và Shall We Live Together. Jung Chaeyeon cũng đóng vai chính trong bộ phim hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam mang tên Live Again, Love Again. Xây dựng sự nghiệp diễn xuất ngày càng ổn định, Chaeyeon có cơ hội lớn trở thành người kế nhiệm đàn chị.