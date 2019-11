Adios được cover nhiều nhất tại Kpop Dance For Youth

Cuộc thi nhảy quy mô lớn "Kpop Dance For Youth" dành cho học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT, đại học... toàn thành phố Hà Nội đang bước vào những tuần đầu. Đặc biệt, dù mới trải qua 2 tuần mở cổng bình chọn vòng Online thì có tới 5/19 đội đều chọn Adios làm bài dự thi, đó là ISteps - Đại học Quốc gia Hà Nội, UInU - Đại học Thương mại, CHHN - Đại học Thủ đô Hà Nội và Spotlights - THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Bên cạnh Adios của Everglow, các bài hát của BlackPink, TWICE cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để nhảy cover, như Fiancée - Đại học Hà Nội, Thanh Oai B - THPT Thanh Oai B, CRO$$ - Đại học Kinh tế Quốc dân...

Cùng cover vũ đạo của Adios nhưng mỗi đội lại mang một màu sắc riêng, không "đụng hàng" trên đường đua bình chọn online gay cấn: ISteps quyến rũ, UInU cuốn hút, năng động với nhóm nhảy duy nhất đến từ trường cấp 3, Spotlights, nhẹ nhàng như CHHN và ngầu như các cô gái Step Crew.

ISteps, đội nhảy của khoa Quốc Tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã thể hiện thành công phong cách girl crush của Adios. Với những động tác vũ đạo dứt khoát, ISteps toát lên sự quyến rũ, mạnh mẽ như những chiến binh.

UInU (Golden Feet Crew) là nhóm nhảy lâu năm tại Hà Nội với các thành viên đến từ các trường đại học tại Hà Nội, nòng cốt là các bạn sinh viên Đại học Thương mại. Để thể hiện khí thế và sự quyết tâm của mình, UInU không chỉ nhảy cover các động tác của 6 thành viên Everglow mà còn đầu tư thêm dàn vũ công phụ họa hoành tráng.

Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi nhảy cấp quận, Spotlights - đội nhảy đến từ trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng tiếp tục tham gia cuộc thi Kpop Dance For Youth. Khác với các nhóm nhảy đàn anh, Spotlights chỉ chọn nhảy một phần của Adios kết hợp cùng với Don’t Recall của KARD và As if it’s your last của Black Pink. Vì còn là học sinh nên SPOTLIGHTS không đi theo phong cách quyến rũ mà chọn trang phục và nhảy năng động hơn, trẻ trung hơn.

Cũng giống như SPOTLIGHTS, bốn cô gái đến từ đội CHHN, nhóm nhảy của Đại học Thủ đô Hà Nội, chỉ nhảy phần điệp khúc của ca khúc này. Chỉ với 1 phút, CHHN cũng thể hiện được sự dẻo dai, uyển chuyển của mình qua từng bước nhảy.

Kết thúc bình chọn tuần đầu tiên, đội nhảy của Đại học Mỏ Địa chất - Step Crew nhận được 1012 lượt vote và đứng thứ ba chung cuộc. Nhóm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem bởi sự đồng đều, động tác đẹp mắt, đầu tư hiệu ứng quay dựng, chỉn chu trong bài dự thi của mình.

Không chỉ có các đội đã đăng tải bài dự thi, các đội đến từ quận Hai Bà Trưng như nhóm nhảy của trường THPT Thăng Long, The Tribez of TLMC và trường THPT Trần Nhân Tông, ZIZ, cũng sẽ được lên sóng trong thời gian tới. Hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng, mang cá tính riêng của từng đội nhưng vẫn giữ được chất "ngông" vốn có của Adios.

Hiện, Kpop Dance For Youth đang mở cổng bình chọn tuần thứ 2 với 10 đội nhảy xuất sắc từ các trường ĐH và THPT tại Hà Nội, xem và bình chọn cho các nhóm tại đây.

