Các nhóm nhạc Hàn có thành viên người Nhật

Momo, Sana, and Mina của Twice

Twice được thành lập bởi JYP Entertainment, ra mắt vào ngày 20/10/2015, với album ra mắt đầu tiên mang tên The Story Begins. Ba trong số chín thành viên của Twice là người Nhật. Đó là Momo, Sana và Mina.

Momo được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" của nhóm. Cô nàng sinh năm 1996, tại Kyotanabe, Kyoto, Nhật Bản. Ông lớn JYP Entertainment để mắt đến Momo sau khi thấy một video trực tuyến của cô và em gái trên mạng. Sau buổi thử giọng vào ngày 13/4/2012, Momo trở thành thực tập sinh của JYP và sau này ra mắt cùng Twice. Cô nàng rất giỏi trong việc cover lại vũ đạo của các nhóm nhạc nam.

Momo được mệnh danh là một trong những "cỗ máy nhảy" của Kpop.

Sana tên đầy đủ là Minatozaki Sana, giọng ca chính của Twice. Sana từng xuất hiện trong MV "Please don't go" của Junho, "Feel" của Junho và MV "A" của GOT7 trước khi được biết đến với tư cách là thành viên của Twice. Đến năm 2015, Sana chính thức ra mắt cùng TWICE sau show sống còn Sixteen. Trong suốt chương trình này, cô nàng sinh năm 1996 ghi dấu bởi ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ thương, vui vẻ. Sana còn chiếm được tình cảm của người hâm mộ bởi khả năng tiếng Hàn trôi chảy như người bản địa.

Thành viên người Nhật cuối cùng của Twice là Mina - đảm nhận vai trò dancer và giọng ca chính của nhóm. Không phải là gương mặt (visual) hay center của nhóm song nhan sắc của Mina lại nhận được sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng cả ở trong lẫn ngoài nước. Cô sở hữu gương mặt không quá nổi bật nhưng lại dễ chiếm được thiện cảm của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gương mặt mộc tự nhiên là một trong những thế mạnh của Mina. Cô còn được truyền thông xứ kim chi khen ngợi là một trong những nữ idol ngoại quốc xinh đẹp nhất Kpop.

Yuta nhóm NCT 127

Yuta là thành viên nhóm NCT nhà SM. Anh chàng sinh năm 1995, đảm nhận vị trí dancer, rapper và ca sĩ chính. Tên đầy đủ của Yuta là Nakamoto Yuta, sinh tại Osaka, Nhật Bản. Yuta đã vượt qua buổi thử giọng toàn cầu của SM Entertainment tại Nhật Bản.

Có tài năng ca hát, ngoại hình nổi bật cùng với việc debut dưới trướng SM, Yuta có nhiều điều kiện để phát triển trong ngành giải trí.

Anh chàng là idol Nhật Bản đầu tiên được ra mắt dưới trướng của ông lớn SM Ent. Ngoại hình của Yuta được nhận xét là phù hợp với "tình đầu trong mơ" của nhiều thiếu nữ. Nét đẹp Nhật Bản độc đáo, mới lạ chưa từng xuất hiện tại SM của Yuta giúp anh chàng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Fan gọi Yuta là "hoàng tử Osaka".

Sakura, Nako, and Hitomi của IZ*ONE

IZ * ONE là một nhóm nhạc nữ Nhật Bản - Hàn Quốc được thành lập thông qua chương trình thực tế Mnet Produce 48. Nhóm ra mắt ngày 29/10/2018, trong đó có ba thành viên người Nhật là Sakura, Nako và Hitomi.

Sakura là thành viên đảm nhận vị trí visual của nhóm. Cô nàng sinh năm 1998 được đào tạo trong sáu năm 11 tháng và ra mắt vào năm 2011 như là một phần của HKT48 (nhóm nhạc nữ của Nhật Bản). Sau khi tham gia show Produce 101 mùa 3, Sakura giành chiến thắng với vị trí thứ 2 và được ra mắt cùng IZ*ONE. Trên show Weekly Idol, các thành viên đã lựa chọn Sakura đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc của nhóm. Ngôi sao người Nhật rất hợp với cách trang điểm, style Kpop. Cô nàng thể hiện biểu cảm tốt trước ống kính và nổi trội ngay từ tập đầu trong Produce 48.

Nako - Sakura - Hitomi (từ trái sang).

Cũng như Sakura, Yabuki Nako là thành viên của HKT48 trước khi ra mắt cùng IZ*ONE. Cô nàng gây ấn tượng bởi vẻ nhỏ nhắn với chiều cao chưa tới 1,5 m. Nako còn có khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu như em bé. Yabuki Nako sở hữu giọng hát cao vút thánh thót và khả năng hát live cực tốt. Nhờ vậy, nữ thần tượng gốc Nhật đã đứng thứ 6 chung cuộc trong Produce 48. Trong IZ*ONE, cô đảm nhận vị trí giọng ca chính.

Honda Hitomi là dancer, ca sĩ chính và rapper của nhóm. Không chỉ đánh gục khán giả bởi vẻ ngoài dễ thương cùng giọng nói ngọt ngào, cô nàng còn có khả năng vũ đạo khá tốt. Nụ cười tươi tắn của cô nàng đem lại năng lượng tích cực cho khán giả.

Haru của Nature

Nature là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi n.CH Entertainment. Nhóm ra mắt ngày 3/8/2018, với album đơn Girls and Flowers. Sau 3 tuần debut, girlgroup này đã vượt mặt (G)I-DLE để ẵm giải tân binh của Soribada Best K-Music Awards 2018, tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trong cộng đồng fan.

Haru.

Nature có một thành viên người Nhật tên là Haru. Trong nhóm, cô là dancer và ca sĩ chính. Trước khi ra mắt tại Hàn, Haru từng học khiêu vũ thể thao suốt 10 năm. Cô nàng cũng là đại diện quốc gia của môn thể thao khiêu vũ từ Nhật Bản.

U của ONF

U từng là thực tập sinh của JYP trước khi ra mắt dưới trướng WM Entertainment cùng nhóm ONF. Anh chàng người Nhật đảm nhận vị trí dancer, giọng ca phụ. Các thành viên đặt biệt danh cho U là "Kim Yuto" vì cậu rất giỏi tiếng Hàn, và cũng là người có chữ viết tay đẹp nhất nhóm.

U tên đầy đủ của anh ấy là Mizuguchi Yuto, sinh năm 1999, ở Osaka, Nhật Bản.

May, Kokoro và Remi của nhóm Cherry Bullet

Cherry Bullet là nhóm nhạc 10 thành viên của FNC Entertainment, trong đó có ba cô nàng đến từ Nhật là May, Kokoro và Remi.

May đảm nhận vai trò dancer, visual của nhóm. Cô nàng từng có màn trình diễn ấn tượng tại Kcon Japan 2017.

Ba thành viên người Nhật trong nhóm Cherry Bullet.

Kokoro từng là thành viên của nhóm nhảy cover khá có tiếng tại Nhật Bản. Cô ra mắt cùng Cherry Bullet với vị trí dancer, giọng ca chính.

Remi cũng là giọng ca chính, dancer của nhóm. Cô nàng sinh năm 2001 được nhận xét là có sự tương đồng với Yeri của Red Velvet.

An Nhiên