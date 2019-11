Cách giúp TWICE phát hành bài hát mới thần tốc

Trong khi các nhóm nhạc nữ như Red Velvet, WJSN... quảng bá 2 bài hát/năm, BlackPink còn ít ỏi đến "đáng thương" chỉ với 1 bài duy nhất thì mỗi năm, TWICE vẫn đều đặn phát hành 3 bài hát. Trong năm 2018, TWICE có 3 lần quảng bá chính, gồm What Is Love? vào tháng 4, Dance The Night Away vào tháng 7 và Yes or Yes vào tháng 11. Ngoài ra, các cô gái nhà JYP còn tung thêm một bài hát đặc biệt mang tên The Best Thing I Ever Did dành tặng fan vào tháng 12. Không kịp nghỉ ngơi, sang 4/2019, họ tiếp tục trở lại với ca khúc Fancy và mới đây là bản hit Feel Special. Tuy nhiên, đây chỉ là những hoạt động của TWICE ở Hàn, tại Nhật Bản, 9 cô gái cũng làm việc với lịch trình vô cùng dày đặc.

Cách TWICE phát hành bài hát mới thần tốc Feel Special - đĩa đơn có doanh số cao nhất của TWICE với hơn 400.000 bản được bán ra.

Việc phát hành bài hát mới thường xuyên có thể giúp nghệ sĩ tăng độ phổ biến, tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, để có được sản phẩm nhạc chất lượng với tốc độ "chóng mặt" như TWICE vẫn điều đòi hỏi sự chăm chỉ, nỗ lực rất lớn của các thần tượng và ê-kíp sản xuất mà không phải công ty nào cũng thực hiện được.

Park JinYoung, CEO của JYP Entertainment từng chia sẻ khoảng năm 2015 - 2016, tốc độ tăng trưởng của công ty ngày một nhanh, quy mô quá lớn dẫn tới hiệu suất của cách làm việc cũ giảm đi đáng kể. Dù năm 2018, JYP Entertainment đã tái cơ cấu tổ chức công ty theo nhiều chức năng, phân chia các bộ phận như marketing, quảng bá, quản lý, A&R (tìm kiếm và quản lý nghệ sĩ)... Công việc cũng từ đó được phân chia về từng bộ phận khác nhau nhưng tỉ lệ sản xuất nội dung vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Park JinYoung, CEO của JYP Entertainment: "Vì công ty chúng tôi quy mô ngày một lớn nên nếu vẫn làm việc như trước, mọi thứ sẽ không còn nhanh chóng nữa."

Tiết lộ về cách vượt qua khó khăn và thành công với tốc độ sản xuất nhanh chóng như hiện tại, ông Park nói: "Nhận thức được thách thức lớn này nên tôi suy nghĩ rất nhiều và đã tạo thêm một bộ phận mới, gọi là TF (viết tắt của Task Force - Lực lượng đặc nhiệm), chỉ làm việc cùng một nghệ sĩ cụ thể. Bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình chiến lược từ marketing, quảng bá, đến quản lý của một nghệ sĩ/nhóm nhạc duy nhất. Và TWICE chính là nhóm nhạc mà bộ phận đặc biệt này tiếp nhận".

Như vậy, hiện tại JYP sẽ phân công bộ phận đặc biệt này chỉ tập trung làm việc cho một nghệ sĩ "từ A đến Z" thay vì như trước kia các bộ phận khác nhau gắn kết rời rạc và "gánh" phần công việc của nhiều nghệ sĩ một lúc. Sự chuyên nghiệp của ê-kíp kết hợp cùng với nghị lực của TWICE, các sản phẩm âm nhạc liên tục được truyền tải tới người hâm mộ, tên tuổi của nhóm chưa từng lắng xuống kể từ khi ra mắt đến nay.

Tuy vui mừng vì thường xuyên được gặp thần tượng nhưng Once (cộng đồng fan của TWICE) vẫn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của 9 cô gái vì họ phải chịu đựng cường độ công việc cao và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi. Gần đây, 2 thành viên Mina và ChaeYoung cũng đã phải tạm ngừng hoạt động vì lý do sức khỏe.

