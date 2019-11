Cuộc đua gay cấn giữa Step Up Club và Grooza Team

Ngay từ những ngày đầu mở cổng bình chọn tuần 3 (00h, ngày 21/10), hai đội thi Step Up Club (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Grooza Team ( Đại học Văn Hóa Hà Nội) đã có lượt bình chọn áp đảo và trở thành đối thủ "không khoan nhượng" khi cạnh tranh từng lượt vote, bỏ xa các đội thi còn lại.

Sau một ngày mở cổng, Step Up Club đã bứt phá ngoạn mục với 1.300 lượt trong khi Grooza Team có 1.213 lượt vote. Hiện tại, sau bốn ngày, con số trên đã sự thay đổi chóng mặt, lần lượt là 4.020 và 3.383, trong khi các đội còn lại như Angel Teachers (Đại học Sư phạm Hà Nội 2) là 866 lượt, LDC (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội) 310 lượt, hay Z.I.Z (THPT Trần Nhân Tông) 202 lượt. Độc giả tiếp tục bình chọn cho các đội thi tuần 3 tại đây.

Số lượt bình chọn của 2 đội Grooza Team và Step Up Club tuần 3.

Step Up Club là câu lạc bộ nhảy hiện đại, thành lập năm 2012. Không dừng lại ở việc tạo sân chơi cho các bạn đam mê vũ đạo, Step Up Club còn hướng dẫn những kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao về nhảy. Slogan của nhóm là "Come Along, Dance Along". Đặc biệt, với đội ngũ ban chủ nhiệm bản lĩnh, sáng tạo cùng những thành viên đầy nhiệt huyết, năng động, câu lạc bộ Step Up trong các năm gần đây đã giành nhiều giải thưởng lớn như giải nhất "Ngày hội Câu lạc bộ", giải nhất "Bizou Star", giải nhì "Vũ điệu sân cỏ" và nhiều giải thưởng trong, ngoài trường khác.

Đến với cuộc thi lần này, Step Up Club lựa chọn mở màn bằng cover hit "Gotta Go" của Chungha. Nhóm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của độc giả với nhiều comment khen ngợi phong cách nhảy như: "Mình rất thích phong cách nhảy của nhóm, chúc nhóm đạt được kết quả cao trong cuộc thi" - DươngKhenh; "Nhóm nhảy đẹp quá, mê quá" - juvialocksteree; hay "Ủng hộ SUC hết mình" - Hoàng Thị Hậu...

Step Up Club nhận được "cơn mưa" lời khen về vũ đạo.

Trong khi đó, Grooza Team (Đại học Văn hóa Hà Nội) chào sân bằng cover hai bản hit "Dance The Night Away" của Twice và "DDU-DU DDU-DU" của BlackPink. Đại diện Grooza Team cho biết, cả nhóm đã cố gắng hoàn thiện bài từng giờ từng phút với mục tiêu có một vị trí vào vòng trong của "Kpop Dance For Youth". Thậm chí, nhóm đã gấp rút tuyển chọn thêm các thành viên mới để đáp ứng tốt nhất cho tiêu chí của Kpop Dance For Youth.

Tuần 3 vòng Online sẽ kết thúc vào 12h, ngày 27/10 và chỉ còn một tuần nữa là sẽ kết thúc vòng Online. Sau vòng Online sẽ có 20 đội lọt tiếp vào vòng Biểu diễn, trong đó 4 đội được khán giả bình chọn nhiều nhất (1 đội/tuần), 2 đội nhì có số lượt bình chọn nhiều nhất trong 4 tuần, và 14 đội do ban giám khảo bình chọn. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 5/11.

Thành Anh