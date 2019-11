Dàn huấn luyện viên 'trai xinh, gái đẹp' của Kpop Dance For Youth

5 giám khảo sẽ đồng hành cùng 20 nhóm nhảy lọt vào vòng biểu diễn bắt đầu từ 19h30, ngày 10/11 tại Hội trường Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tại vòng biểu diễn, các đội tự chọn bài biểu diễn trên sân khấu dưới nền nhạc Kpop. Bài thi được livestream trên các công cụ online của chương trình. Ban tổ chức sẽ chọn 10 đội vào vòng đối đầu, trong đó có 9 đội do ban giám khảo chọn, một đội do độc giả bình chọn nhiều nhất trên website. Thành phần ban giám khảo vòng Biểu diễn gồm ngoài 5 huấn luyện viên còn có dancer Linh 3T - trưởng nhóm S.I.N.E.

Dàn huấn luyện viên tài sắc của cuộc thi Kpop Dance For Youth.

Hoàng Yến

Nguyễn Thị Hoàng Yến sinh năm 1994, được biết đến với nghệ danh Ivy Nguyen. Đam mê nhảy từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Ivy Nguyễn đã đạt được nhiều thành tích cao như: đạt giải vô địch Đẳng cấp bước nhảy xì tin Quốc gia 2010, giải Nhất cuộc thi Dance cover contest, giải Nhất cuộc thi MaMa dance cover contest, giải Nhất cuộc thi Dance Cover Contest "I Got a Boy" của SM Entertainment tổ chức năm 2013. Ivy Nguyễn từng làm giám khảo cuộc thi Ams' Got Talent và cuộc thi Dance for idol.

Huấn luyện viên Hoàng Yến.

Đến với cuộc thi Kpop Dance For Youth trong vai trò huấn luyện viên, Ivy Nguyễn chia sẻ: "Tôi rất thích dance cover Kpop. Tôi hào hứng khi lại có thêm một cuộc thi lớn nữa để tạo nên sân chơi lành mạnh bổ ích cho các bạn trẻ được thể hiện tài năng, thăng hoa trong âm nhạc và thoả mãn đam mê ".

Trong vai trò Huấn luyện viên, Ivy Nguyễn sẽ dẫn dắt cho thí sinh những kỹ năng mình đã có được ở các cuộc thi trước để Kpop Dance For Youth có nhiều bài biểu diễn tốt nhất.

Bùi Tố Quỳnh

Bùi Tố Quỳnh thường được nhớ đến với cái tên Quỳnh Chip, trưởng nhóm The Zoo Crew. The Zoo crew với 95% thành viên là nữ từng chinh chiến ở nhiều cuộc thi lớn nhỏ khác nhau và đạt được một số giải thưởng như: Giải nhất cuộc thi T-Ara Vietnam Dance cover contest năm 2012, Top 5 cuộc thi BeU with Honda khu vực Hà Nội 2 năm liên tiếp 2013, 2014, Top 10 cuộc thi Kpop Lovers Festival năm 2015, Top 10 Kpop song và Cover dance năm 2015...

Huấn luyện viên Bùi Tố Quỳnh.

Quỳnh Chip chia sẻ: "Kpop Dance For Youth có hình thức mới mẻ, là cuộc thi đầu tiên có sự tham gia của các huấn luyện viên để tư vấn cho thí sinh kỹ năng biểu diễn, góp phần tạo nên tiết mục hoàn hảo nhất".

Trong vai trò huấn luyện viên, Quỳnh Chip nhận thấy rất nhiều nhóm nhảy chất lượng và đầu tư cho bài dự thi. Cách thể hiện của thí sinh tự tin, nhập tâm vào bài biểu diễn cũng là điểm khiến Quỳnh ấn tượng.

Trần Lê Khánh Linh

Khánh Linh đã từng giành nhiều giải thưởng lớn trong vai trò dancer như: giải Nhì Kpop World Festival 2015 in Changwon, giải Nhất Sony Bass The Dance năm 2016, giải Nhất VNU's Hotsteps năm 2017, giải Nhì Sony Show 2019.

Huấn luyện viên Trần Lê Khánh Linh.

Thông qua cuộc thi Kpop Dance For Youth, Linh được tìm hiểu thêm về âm nhạc Hàn Quốc, đúc kết kinh nghiệm từ các bạn học sinh, sinh viên. "Âm nhạc Hàn Quốc đã thay đổi rất nhiều nên cuộc thi lớn này sẽ giúp các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu âm nhạc thế giới và thể hiện đam mê", Linh chia sẻ.

Trong vai trò huấn luyện viên, Khánh Linh đã giúp các thí sinh làm quen với âm nhạc Hàn Quốc và vũ đạo Kpop. "Tôi giúp các bạn phát triển khả năng tư duy trong phần biên đạo tổng thể, cải thiện khả năng vũ đạo một cách tốt nhất. Tôi cũng mong muốn giúp các bạn tự tin hơn vào bản thân cũng như tìm ra cách để làm việc nhóm hiệu quả nhất", Khánh Linh cho biết.

Nguyễn Anh Tuấn

Anh Tuấn là thành viên của nhóm nhảy LYNT và The Heat Dance Crew. Cùng với bạn nhảy, Tuấn đạt được nhiều thành tích như: Quán Quân Dance 4 Idol năm 2017, Giải Nhất cuộc thi MAFF năm 2018, Star King Hàn Việt năm 2017, GLF Dance Festival năm 2016, Giải Nhì cuộc thi Dancecover – Kpop Lover Festival năm2017.

Huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn

Tuấn tình cờ biết đến Kpop khi ghé qua một cửa hàng ăn vặt của học sinh nhiều năm trước đây. Ấn tượng với giai điệu và bước nhẩy của các chàng trai, cô gái xứ Kim chi, Tuấn mua những đĩa VCD về tập theo điệu nhảy của từng bài hát. "Kpop dance cover giúp tôi tìm thấy các anh chị, các bạn có chung niềm đam mê, được đứng trên sân khấu để trình diễn những bước nhảy yêu thích trước rất nhiều người", Tuấn cho biết.

Với vai trò Huấn luyện viên ở Kpop Dance For Youth 2019, Anh Tuấn mong muốn sẽ đồng hành cùng thí sinh và tìm ra được những gương mặt xứng đáng nhất trong mùa giải 2019.

Phạm Thanh Lam

Thanh Lam giữ vai trò trưởng nhóm nữ của nhóm YG Lovers Crew. Năm 2012, YG Lovers Crew đã gây "bão mạng" với clip cover Gangnam Style có cảnh quay đẹp và màn cover vũ đạo mãn nhãn. Nữ dancer cũng là trưởng nhóm Young Buffaloes với những vũ điệu nóng bỏng trên sân bóng rỗ, góp phần giúp những trận đấu sôi động hơn.

Huấn luyện viên Thanh Lam

Trong vai trò dancer, Thanh Lam đạt nhiều thành công khi lọt Top 40 cuộc thi So You Think You Can Dance năm 2013, đạt giải Nhất Gangnam Style Dance Cover Contest năm 2012, giải Nhất cuộc thi Mono Dance Cover Contest 2013 tại Thái Lan, giải Nhất Kpop Festival do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức năm 2015.

Từng giữ vai trò giám khảo chương trình Dancer cover lễ hội mùa xuân Hàn Quốc năm 2015, Thanh Lam sẽ mang kinh nghiệm chinh chiến trong các cuộc thi lớn để hướng dẫn cho các đội thi ở Kpop Dance For Youth 2019.

