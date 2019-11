Dàn 'leader' nam đa tài của Kpop

RM (BTS)

Trưởng nhóm BST - Kim Nam-joon được biết đến chủ yếu với cái tên RM (trước đây là Rap Monster). Anh chàng là nghệ sĩ đa tài khi vừa có khả năng rap vừa là một nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm. RM đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các bài hát của BTS. Người hâm mộ BTS hẳn sẽ rất tự hào nếu biết RM đã góp công sáng tác 64 ca khúc và sản xuất 3 ca khúc trong số những bài hát của BTS.

Khí chất của RM mỗi lần xuất hiện cũng được fan đánh giá cao là có thiên phú lãnh đạo.

RM cũng là một trong số ít các idol xứ Hàn sở hữu IQ 148 (nằm trong mức thiên tài hoặc cận thiên tài). Dù không phải là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng RM lại có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, trách nhiệm. Khi được hỏi về khó khăn trong quá trình làm lãnh đạo của BTS, RM trả lời rằng đó chính là việc phải giữ vấn đề thảo luận luôn cởi mở, không giấu diếm. "Các từ khóa chúng tôi luôn phải ghi nhớ chính là "giao tiếp" và "lòng trắc ẩn". Đây thực sự chính là chìa khóa cho độ ăn ý của nhóm. Chúng tôi phải nói chuyện để thấu hiểu nhau, và khi một thành viên nói, những thành viên còn lại đều phải cố đặt mình vào người đó, nhìn nhận mọi thứ từ quan điểm của họ để có thể thông cảm", RM cho biết.

RM cũng cho rằng một trưởng nhóm không nên ép buộc mục tiêu và ước mơ lên các thành viên khác, thay vào đó hãy ngồi xuống cạnh nhau, lắng nghe và cùng hợp tác. Công việc của một leader không chỉ có chuyện lãnh đạo, mà còn phải biết thấu hiểu những người xung quanh mình.

JB (GOT7)

Lãnh đạo của GOT7 cũng là một nghệ sĩ đa tài khi vừa hát, vừa sáng tác, sản xuất, lại có thể nhảy và thậm chí lấn sân sang phim ảnh.

Có nhiều yếu tố khiến JYP Entertainment giao vị trí lãnh đạo cho JB dù anh chàng không phải là thành viên lớn tuổi nhất. JB là có thời gian thực tập sinh dài nhất kể từ năm 2009; đồng thời cũng là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giải trí.

JB luôn đặt hình ảnh của GOT7 lên hàng đầu nên đều cẩn trọng trong mọi việc làm.

JB cũng là một thành viên có trách nhiệm, độc lập và được coi là trưởng thành nhất trong nhóm GOT7. Điều này được công nhận bởi tất cả các thành viên khác bởi họ từng tiết lộ chắc chắn sẽ tìm đến JB nếu gặp vấn đề và cần ai đó để nói chuyện. Bambam và Yugyeom cũng nói rằng họ chỉ có thể nói chuyện cởi mở với trưởng nhóm JB.

Suho (EXO)

Suho được biết đến như một nhà lãnh đạo rất kiên nhẫn. Anh càng cũng rất dịu dàng và có cách cư xử lịch sự với tất cả các thành viên EXO cũng như những người khác. Hầu hết các thành viên đều cảm nhận Suho là người ấm áp và tốt bụng.

Ra mắt từ năm 2012 cho đến nay, Suho là người luôn đứng sau ủng hộ hết mình cho thành công của những thành viên trong nhóm. Trong những buổi phỏng vấn và các chương trình tạp kĩ, Suho thường nói rất ít và chỉ phát biểu khi thực sự cần thiết. Mục đích của anh là nhường "đất" cho các thành viên khác thể hiện.

Nhiều người gọi EXO là hoàng tử vương miện của SM Entertainment.

Ngoài khả năng lãnh đạo, anh chàng còn nằm trong top vocalist của EXO và cũng có tài diễn xuất. Trước khi ra mắt cùng với EXO, Suho đã xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Attack on the Pin-up Boys vào năm 2007 và video âm nhạc cho bài hát HaHaHa Song của nhóm nhạc nam TVXQ vào năm 2008. Năm 2016, anh chàng cũng thủ vai nam chính trong bộ phim truyền hình đặc biệt The Universe's Star của đài MBC.

Leeteuk (Super Junior)

Leeteuk sở hữu khả năng lãnh đạo như một bản năng. Là một leader, Leeteuk không phải lúc nào cũng "đi trước đón đầu", mà luôn lùi lại phía sau để quan sát mọi chuyện và để các thành viên khác được tỏa sáng hơn. Kyuhyun từng nói rằng, bí mật đằng sau tinh thần đồng đội của Super Junior chính là Leeteuk: "Anh ấy nhường cho chúng tôi có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn, và bản thân anh ấy vẫn vô cùng khiêm tốn. Lý do chúng tôi có được kỹ năng làm việc nhóm tuyệt vời chính là nhờ Leeteuk".

Việc phải dẫn dắt một nhóm nhạc thần tượng đông nhất nhì Kpop trong nhiều năm qua khiến Leeteuk trở nên kiên nhẫn và tích cực hơn.

Người ta nói rằng, nhóm trưởng luôn phải gánh vác một khối lượng công việc gấp đôi các thành viên khác. Leeteuk chính là minh chứng rõ ràng nhất, khi luôn dõi theo từng hoạt động của các thành viên cùng nhóm, dù là các màn trình diễn solo, xuất hiện trên những chương trình giải trí hay nhiều lịch trình khác.

Leeteuk cũng được yêu mến vì đối xử với những thành viên trong nhóm như chính người thân trong gia đình mình. "Tôi chưa từng biết lãnh đạo là gì. Tất cả những gì tôi biết chỉ là làm thế nào để giữ cho Super Junior luôn gắn bó như một gia đình mà thôi", Leeteuk chia sẻ.

JR (NU’EST)

JR là một ca sĩ, rapper, diễn viên và thủ lĩnh của nhóm NU'EST. Baekho - thành viên của nhóm cho biết JR là người nhanh nhất trong việc ghi nhớ vũ đạo. Nếu các thành viên thực hành một mình và có những thiếu sót, anh chàng sẽ chỉ bảo ngay.

Baekho cũng nói thêm "JR không phải là người sinh ra để làm tốt mọi thứ, nhưng anh ấy đã làm cho từng người trong nhóm vững chắc và ổn định hơn, JR biết cách làm việc chăm chỉ".

JR tên thật là Kim Jong-hyun. Anh chàng từng được nhân viên của Pledis săn đón trên đường từ trường về nhà.

Khả năng lãnh đạo của RM từng được công nhận khi 5 thành viên trong nhóm tham gia vào chương trình thực tế sống còn của đài Mnet - Produce 101 mùa 2. Tại đây, JR chiếm được cảm tình từ khán giả bằng tài năng lãnh đạo và tính cách tuyệt vời của mình. Đặc biệt, JR còn được khán giả Hàn Quốc ưu ái dành tặng biệt danh "leader quốc dân".

G-Dragon (BigBang)

Năm mười hai tuổi, G-Dragon được đào tạo tại YG Entertainment trước khi ra mắt vào năm 2006 với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc hip-hop BigBang. G-Dragon góp phần không nhỏ vào việc biến BigBang trở thành một trong những nhóm nhạc nam Hàn Quốc có đĩa nhạc bán chạy nhất thế giới.

G-Dragon là một ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất thu âm, doanh nhân và biểu tượng thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc.

Không chỉ là một nghệ sĩ đơn thuần, G-Dragon còn dẫn dắt BigBang mở ra một phong cách âm nhạc hoàn toàn mới. Sức ảnh hưởng của G-Dragon với BigBang thể hiện ở ngay công đoạn quan trọng nhất: sáng tác âm nhạc. Từ album đầu tiên cho đến những nhạc phẩm gần nhất, chàng thủ lĩnh sinh năm 1988 đều tham gia sản xuất, góp phần dẫn dắt và định hình âm nhạc.

Daesung từng cho biết: "G-Dragon là người lãnh đạo của chúng tôi. GD là người duy nhất có thể dẫn dắt cả 5. Khi chúng tôi ở cùng nhau, chúng tôi giống những người bạn tốt nhưng trong công việc, anh ấy rất nghiêm khắc. Nhưng đó là điều quan trọng nhất khi làm một người lãnh đạo".

