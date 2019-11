Những biên đạo Kpop nổi tiếng

Tony Testa

Trước khi trở thành biên đạo cho các nhóm nhạc Hàn Quốc, Tony Testa từng làm việc với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới như Michael Jackson, Britney Spears, Jennifer Lopez và Janet Jackson. Vũ đạo của Tony Testa mang phong cách hiphop với những chuyển động độc đáo, lạ mắt.

Tony Testa (giữa) chụp cùng các thành viên nhóm EXO.

Khi hoạt động tại Hàn Quốc, phần lớn Tony Testa hợp tác cùng với công ty giải trí hàng đầu - SM Entertainment. Anh đã biên đạo cho rất nhiều bài hát thành công của nghệ sĩ nhà SM như Overdose của EXO, Devil and Mamacita của Super Junior, Catch me và Something của TVXQ. Đặc biệt, dấu ấn của Tony Testa tại thị trường âm nhạc này là biểu tượng "cây sinh mệnh" trong bài hit Wolf của EXO.

Biểu tượng "cây sinh mệnh" từng gây bão cộng đồng mạng.

Bae YoonJung

Không chỉ nổi tiếng với tư cách là giáo viên của chuỗi chương trình sống còn nổi tiếng, Produce 101, Bae YoonJung còn được biết đến qua những điệu nhảy lắc hông tạo nên xu thế tại xứ sở kim chi. Với phong cách quyến rũ và nữ tính, Bae YoonJung thường xuyên biên đạo cho các nhóm nhạc nữ và là tác giả của vũ đạo các bài hát Mister, Mamma mia, Abracadabra, Up and down, Something...

Những biên đạo “đỉnh” nhất xứ Hàn Bae YoonJung tái hiện những động tác nổi tiếng mà cô biên đạo cho các idol nữ. Video: Kocowa TV

Hiện, Bae YoonJung không chỉ là biên đạo mà còn là giám đốc điều hành của YAMA&HOTCHICKS, công ty chuyên đào tạo nhảy và biên đạo cho các nhóm nhạc KPop.

Bae YoonJung - biên đạo, giáo viên dạy nhảy của KARA, T-Ara và nhiều thế hệ thực tập sinh Hàn Quốc.

Keone Madrid

Keone Madrid cùng vợ của mình, Mariel Madrid, là chủ nhân của những điệu nhảy làm nên thương hiệu cho nhóm nhạc huyền thoại BTS với hai bài hát Dope và Fire.

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn Vũ đạo bài hát Fire của BTS do Keone Madrid biên đạo. Video: BangtanTV

Đặc trưng trong vũ đạo của vợ chồng nhà Madrid là những chuyển động nhanh, phức tạp và vô cùng sắc nét. Keone bắt đầu sự nghiệp tại KPop với các nghệ sĩ nhà YG. Nghệ sĩ đầu tiên anh hợp tác là Se7en với bài hát Digital Bounce và Better Together.

Keone Madrid (giữa) cùng các thành viên nhóm BTS.

Lia Kim

Lia Kim, giám đốc của 1MILLION Dance Studio, được mệnh danh là phù thủy của những vũ đạo gây sốt. Cô đã tạo nên những điệu nhảy "gây nghiện" cho rất nhiều nghệ sĩ nữ của nhà JYP như 24 hours, Gashina của Sunmi, TT của nhóm nhạc đình đám - TWICE, Very Very Very của I.O.I...

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn Lia Kim thực hiện vũ đạo gốc của TT - TWICE. Video: 1MILLION Dance Studio

1MILLION Dance Studio của cô cũng hội tụ rất nhiều vũ công nổi tiếng, tài năng và còn là nơi nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã tìm đến để học nhảy. Hiện kênh Youtube của 1MILLION Dance Studio đã thu hút hơn 18 triệu người theo dõi, trong đó 95% là người nước ngoài.

Lia Kim

Parris Goebel

Với sự ngổ ngáo, mạnh mẽ trong từng bước nhảy, Parris Goebel là biên đạo quen thuộc của "ông lớn" YG Entertainment. Tại Hàn Quốc, cô đã làm việc cùng BigBang, 2NE1, 4Minute, IKON để tạo nên loạt hit đình đám Bang Bang Bang, Ringa Linga, Good Boy, Crush, Hello Bitches, Crazy, Rhythm Ta.

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn Crazy - 4Minute do Parris Goebel biên đạo. Video: United Cube

Nhắc đến sự nghiệp biên đạo với hàng loạt hit từ Âu sang Á của Parris Goebel, không thể không kể đến bài hát đạt 3,2 tỉ lượt xem trên Youtube của Justin Bieber - Sorry.

Parris Goebel

Son Sungdeuk

Son Sungdeuk vừa là thầy dạy nhảy cho nhóm nhạc đứng đầu Kpop hiện nay, BTS, vừa là giám đốc trình diễn của công ty quản lý nhóm nhạc này, Big Hit Entertainment. Anh còn là biên đạo đầu tiên của KPop tổ chức loạt workshop tại Mỹ và châu Âu.

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn DNA của BTS do Son Sungdeuk biên đạo. Video: BangtanTV

Gắn bó với BTS từ năm 2013, Son Sungdeuk đã mang đến những điệu nhảy tạo nên thương hiệu cho BTS trong loạt hit Danger, I Need You, siêu phẩm Blood, Sweat and Tears và DNA.

Son Sungdeuk - biên đạo gắn bó với BTS từ những ngày đầu ra mắt.

May J Lee

May J Lee - nữ vũ công "triệu view", trực thuộc 1MILLION Dance Studio. Đam mê nhảy múa từ nhỏ, May J Lee, tên thật là Lee Jihyun, quyết định biến điều đó thành sự nghiệp của mình. Cô từng chia sẻ: "Tôi tự hào nhất khi nhảy múa".

Huấn luyện viên vũ đạo của Produce 48 - May J Lee

Trước khi tham gia 1MILLION Dance Studio, cô học chuyên ngành Nhảy thực hành tại Đại học Nghệ thuật Baekje và tham gia rất nhiều hoạt động nhảy đường phố, hiphop...

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn Video cô biên đạo cho bài Worth It đã thu hút hơn 145 triệu lượt xem. Video: 1MILLION Dance Studio

Kasper

Cũng là vũ công, biên đạo của 1MILLION Dance Studio nhưng khác với Lia Kim và May J Lee thường xuyên hợp tác với JYP, Kasper lại bén duyên với nhà SM hơn. Anh từng là vũ công phụ họa cho TVXQ, Girls’ Generation, Taemin, EXO...

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn Kasper thực hiện vũ đạo White Noise của EXO. Video: 1MILLION Dance Studio

Với vẻ ngoài đẹp trai, Kasper cũng được các fan nhà SM ghi tên vào danh sách "vườn hoa" nhà mình. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, 3 thành viên của nhóm nhạc EXO - Chen, Baekhyun, Xiumin đã giới thiệu Kasper không chỉ là vũ công phụ họa mà còn là thầy giáo dạy nhảy của mình.

Vũ công điển trai nhà SM - Kasper, tên thật là Kim TaeWoo.

SIMEEZ

Những điệu nhảy trong các bài hát của Chungha - một trong những nghệ sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc hiện nay, luôn được các nghệ sĩ, các bạn trẻ châu Á cover rất nhiều. Và người đứng sau tạo nên những bước nhảy này không ai khác ngoài biên đạo cá nhân của Chungha - SIMEEZ.

Những biên đạo nổi tiếng xứ Hàn SIMEEZ thực hiện vũ đạo Snapping cùng Chungha. Video: PREPIX Dance Studio

SIMEEZ là vũ công, giáo viên của PREPIX Dance Studio. Ngoài việc là biên đạo cá nhân của Chungha, SIMEEZ còn là người sáng tạo những bước nhảy quyến rũ, mạnh mẽ cho Solo của Jennie (BlackPink).

SIMEEZ

Nhật Lệ