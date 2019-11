Nữ thần tượng Kpop sở hữu vũ đạo miễn chê

Momo - Twice

Hầu hết mọi người biết đến Momo vì kỹ năng nhảy đáng kinh ngạc. Cô nàng là vũ công chính của Twice đồng thời là rapper và là giọng ca chính của nhóm. Main dancer của Twice có khả năng kiểm soát cơ thể xuất sắc. Momo biết cách làm nổi bật những chuyển động nhất định. J.Y. Park, người sáng lập JYP Entertainment quyết định biến Momo thành thành viên của Twice vì kỹ năng nhảy, dù trước đó cô nàng bị loại trong các buổi thử giọng của chương trình thực tế Sixteen.

Momo học nhảy từ khi ba tuổi. Cô nàng thích thể loại hip-hop.

Momo

Lisa - Black Pink

Lisa được biết đến là rapper tài năng của Black Pink nhưng khi nhảy, cô nàng khiến mọi người ấn tượng hơn với những vũ đạo hoàn hảo. Lisa có thể chinh phục các bước nhảy của nhiều nhóm nhạc nữ khác nhau chỉ sau một vài lần theo dõi. Thành viên nhóm "Hắc Hường" thậm chí cũng là một trong những nữ idol sở hữu fancam vũ đạo có nhiều lượt xem nhất của Kpop.

Mới đây, Lisa được mời làm huấn luyện viên cho show truyền hình thực tế Idol Producer của Trung Quốc.

Lisa

Chungha

Gây sốt bởi khả năng nhảy ấn tượng từ lần đầu xuất hiện trên sân khấu cuộc thi Produce 101 mùa đầu, Chungha nắm chắc suất debut với I.O.I. Cô nàng đảm nhiệm vai trò nhảy chính của nhóm. Theo lời chuyên gia vũ đạo Hàn, "tài sản" lớn nhất Chungha sở hữu chính là những động tác có phần nặng cùng khả năng thể hiện màu sắc của ca khúc qua biểu cảm gương mặt. Khi I.O.I tan rã, Chungha cũng là thành viên gặt hái được nhiều thành công nhất khi hoạt động solo.

Trong số các main dancer của girlgroup thế hệ mới, Chungha được đánh giá cao và được khen ngợi hết lời bởi sự đa phong cách và thần thái sang chảnh, cuốn hút mỗi khi bước lên sàn diễn.

Chungha

Lee Chaeyeon - IZ*ONE

Cô nàng đảm nhận vị trí nhảy chính của IZ*ONE chinh phục người xem bằng loạt động tác mạnh mẽ, uyển chuyển cũng như thần thái gương mặt thu hút và sắc sảo. Ngày 7/4, sau khi đài JTBC phát sóng tập Idol Room có sự tham gia của IZONE, Chae Yeon đã chiếm spotlight bằng màn cover vũ đạo xuất sắc các ca khúc Love Shot (EXO), Want (Tae Min), Alligator (Monsta X). Video của Chae Yeon được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội, thậm chí vượt mặt MV Kill This Love của Black Pink để giữ vị trí số 1 tại Top Trending YouTube Hàn Quốc.

Fan hâm mộ đùa rằng mỗi lần nhảy, mái tóc của Lee Chae-yeon cũng nhảy múa theo, trông thật quyến rũ.

Lee Chae-yeon

Seulgi - Red Velvet

Cô nàng của công ty giải trí SM Entertainment không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát tuyệt vời mà còn là dancer chính của nhóm. Nhiều người yêu thích những bước nhảy của Seulgi vì chúng mạnh mẽ, dứt khoát, hết mình. Trong số nữ idol thuộc thế hệ thứ 3, Seul Gi luôn được đánh giá là người sở hữu khả năng vũ đạo hàng đầu.

Seulgi đang ngày càng khẳng định rằng danh hiệu "cỗ máy nhảy" là hoàn toàn xứng đáng đối với cô.

Vũ đạo miễn chê của thần tượng nữ xứ Hàn Cheng Xiao - WJSN Trái với khuôn mặt thuần khiết, dễ thương, cô nàng Cheng Xiao lại sở hữu những bước nhảy mạnh mẽ, điêu luyện. Cô nàng đã học múa ở Trung Quốc trong gần 10 năm trước khi ra mắt tại Hàn. Chengxiao có sự linh hoạt khi nhảy. Cô nàng cũng là cố vấn dancer của Produce 101 phiên bản Trung Quốc. Cheng Xiao là vũ công chính và visual của WJSN.

Cheng Xieo

SinB - G-Friend

SinB nổi tiếng là người có năng lượng tích cực và mạnh mẽ nhất nhóm khi đứng trên sân khấu. Khả năng vũ đạo đỉnh cao giúp cô thường đảm nhận vị trí trung tâm của màn biểu diễn. Dù G-Friend chủ yếu hướng đến hình tượng những cô nàng trong sáng, ngọt ngào đáng yêu nhưng SinB vẫn thể hiện được khả năng nhảy nhót cực ổn ở đủ thể loại. SinB còn chứng minh rằng cô hoàn toàn có thể nhảy tốt vũ đạo của các nhóm nữ khác mà không gặp khó khăn.

SinB

