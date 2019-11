Sáng 13/10, Đoàn Thanh Niên quận Hai Bà Trưng tổ chức thành công cuộc thi Kpop Dance tại trường THCS Vân Hồ. Cuộc thi gồm 10 đội đến từ các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận, như THPT Thăng Long, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Hoàng Diệu... Chung cuộc, giải nhất thuộc về The Tribez of TLMC, trường THPT Thăng Long, hai giải nhì thuộc về TDC, trường THPT Tạ Quang Bửu và ZIZ, trường THPT Trần Nhân Tông, ba đội đoạt giải ba là LMC, trường THPT Hòa Bình - Latrobe, MDH Flames, trường THPT Mai Hắc Đế, THE WOD, trường THPT Đông Kinh, các đội còn lại giành giải khuyến khích.