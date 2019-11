THPT Trần Phú nhảy cực chất trong chương trình Điểm hẹn Thanh niên

Tối ngày 16/10, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình Điểm hẹn Thanh niên 2019 với chủ đề "Tuổi trẻ Tháng 10" tại trường THPT Trần Phú để chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội. Ngoài các nhóm đến từ trường THPT Trần Phú, các đội nhảy của trường THPT Dân lập Văn Hiến và THPT Việt Đức cũng góp mặt, giao lưu như Việt Đức's Glory, MGC...

Nhóm The VDM đến từ trường THPT Trần Phú.

Trong chương trình này, các đội đến từ trường THPT Trần Thú đã đóng góp 8 tiết mục nhảy hiện đại với nhiều phong cách và thể loại âm nhạc khác nhau. Trong đó, nhóm nhảy đông thành viên - The VDM mang đến nhiều tiết mục hoành tráng nhất với ba lần lên sân khấu nhảy cover loạt hit của Vpop như Người lạ ơi, Đi đu đưa đi, Hãy trao cho anh, Ai khóc nỗi đau này... Trong hơn 5 năm hoạt động, The VDM đã tham gia rất nhiều chương trình và từng đoạt giải nhất tại Hola showcase 2019, cuộc thi nhảy lớn nhất dành cho các bạn học sinh THPT do Đại học FPT Hà Nội phát động.

Nữ sinh lớp 10D6, trường THPT Trần Phú, nhảy cover Swalla mạnh mẽ, cuốn hút.

Ngoài các đội nhảy chuyên nghiệp như Mad Crew, The VDM, Dee-five... nhiều nhóm đến từ các lớp 10, 11 trong trường THPT Trần Phú cũng tham gia biểu diễn hết sức sôi nổi với các tiết mục cover Kpop. Bạn Hà Vi, học sinh trường THPT Trần Phú, chia sẻ: "Khi nghe đến có chương trình này, bọn mình tập hợp nhau lại và tập luyện vì ai cũng có đam mê nhảy, yêu thích Kpop. Nhóm mình hiện chưa đặt tên nhưng ngày hôm nay nhìn thấy sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn trong trường, bọn mình sẽ thành lập nhóm và tiếp tục tham gia các chương trình, cuộc thi nhảy khác".

Ngoài The VDM, Việt Đức’s Glory - đội nhảy trường THPT Việt Đức không chỉ nhảy cover Kpop mà còn tự biên đạo để màn trình diễn bắt mắt, phù hợp với cá tính của nhóm và chương trình hơn.

Việt Đức's Glory đến từ trường THPT Việt Đức.

Sau chương trình này, các đội trình diễn xuất sắc sẽ tiếp tục tham gia Kpop Dance For Youth - cuộc thi nhảy cover nhạc Hàn Quốc dành cho học sinh - sinh viên thành phố Hà Nội, do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần đào tạo Nghệ thuật Việt (Cara Art) và Thành đoàn Hà Nội, phối hợp tổ chức.

Nhật Lệ