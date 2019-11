Top 10 đội thi tuần 3 vòng Online 'Kpop Dance For Youth'

Tuần 3 vòng Online mở cổng bình chọn từ 00h ngày 21/10 đến 12h ngày 27/10. Mặc dù mới bước sang ngày thứ hai, 10 đội thi đã thể hiện sự "cân tài cân sức" khi số lượt bình chọn không ngừng tăng nhanh. Hiện Step Up Club (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) dẫn đầu với 517 lượt vote; theo sát nút là Grooza Team (Đại học Văn hóa Hà Nội) với 460 lượt bình chọn, LDC (Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội) với 289 lượt bình chọn.

1. TDC - Trường THPT Tạ Quang Bửu

TDC thành lập từ tháng 8/2019, được gộp lại từ hai câu lạc bộ nhỏ cạnh tranh trong trường nên thời gian đầu hoạt động chung, khó tránh khỏi đôi lúc xảy ra bất đồng quan điểm, thậm chí chiến tranh lạnh. Tham gia "Kpop Dance For Youth", các thành viên tiết lộ nhóm còn rất nhiều màn nhảy đặc sắc và kế hoạch bí mật, mong sẽ được đón chờ ở các vòng tiếp theo.

2. The WOD - THPT Đông Kinh

Dù mới thành lập khoảng một tháng, các thành viên The WOD cảm thấy rất hào hứng với "Kpop Dance For Youth". Trần Tiến Đạt, trưởng nhóm cho biết, The WOD sẽ nhanh chóng triển khai màn nhảy mới, đồng thời kêu gọi bình chọn từ toàn trường, bởi các bạn trường THPT Đông Kinh rất nhiệt tình, cổ vũ hết mình và hoan nghênh tham gia cuộc thi với phạm vi lớn hơn.

3. Red - The Diamond Melter - THPT Nhân Chính

Red - The Diamond Melter là một trong những cái tên không thể thiếu khi nhắc đến các hoạt động nghệ thuật của trường THPT Nhân Chính. Sở trường của nhóm là dance cover Kpop và US-UK. Hiện nhóm có 24 thành viên và luôn mong muốn mang đến những bài nhảy tốt nhất để có thành tích tốt tại cuộc thi.

4. BeeHD - Trường THPT Hoàng Diệu

Do mới thành lập đầu tháng 10, các thành viên đến từ BeeHD của Trường THPT Hoàng Diệu lựa chọn những bài nhảy dễ, đơn giản của nhóm nhạc như TWICE, Momoland để không quá vất vả và mạo hiểm.

5. ZIZ - Trường THPT Trần Nhân Tông

ZIZ thành lập từ năm 2018. Khó khăn lớn nhất của nhóm là về nhân lực - đội trưởng ZIZ thường phải đi tìm hiểu trong trường xem ai có cùng đam mê nhảy rồi mời vào nhóm để cùng nhau tập luyện, phát triển. Khi luyện tập không tránh được cãi vã nhưng sau một năm hoạt động, các thành viên đã dần hiểu nhau và đi vào quỹ đạo.

6. Grooza - Đại học Văn Hóa

Nhóm nhảy của đại học Văn Hoá Hà Nội gồm 18 thành viên. Tất cả mọi người đều có niềm đam mê nhảy mãnh liệt và rất mong được giao lưu học hỏi với các đội thi của "Kpop Dance For Youth".

7. Step Up Club - Trường Đại học Ngoại Ngữ

Step Up Club là câu lạc bộ nhảy hiện đại của Trường Đại học Ngoại ngữ. Bên cạnh việc học để trở thành những biên - phiên dịch viên trong tương lai, các thành viên Step Up Club còn có niềm đam mê bất tận với việc nhảy. Slogan của nhóm là "Come Along, Dance Along".

8. Angel Teachers - Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Angel Teachers là đội nhảy đến từ Đại học Sư phạm 2 Hà Nội. Các cô giáo tương lai lựa chọn style "hầm hố" với những màn vũ đạo "cool ngầu" của Hobgoblin - Hello Bitches - Kill This Love.

9. KiF Crew - Học viện Tài chính

KiF Crew là nhóm nhảy thuộc câu lạc bộ của Học viện Tài chính. Tiêu chính tuyển chọn thành viên của nhóm là đam mê và đam mê. Tham gia cuộc thi, Kif Crew hy vọng sẽ tiến sâu vào vòng chung kết, mang đến những màn trình diễn siêu hấp dẫn và độc đáo.

10. LDC - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

LDC là nhóm nhảy đến từ câu lạc bộ Nghệ thuật khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội. Tham gia cuộc thi nhóm mong muốn được làm quen với các đội khác và có sự ủng hộ lớn của mọi người.

Thành Anh